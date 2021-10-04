嘉盛集团：重点关注交易：WTI原油和富时指数

石油正在等待OPEC+会议决定是否进一步提高产量。富时指数和欧洲各大股指则都在滞胀担忧、能源危机、恒大风险及默克新冠药物等各消息之间进行权衡。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/10/5 3:23:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

西德州中质原油（WTI）等待OPEC+决定

投资者静待OPEC+决定出炉，油价周初小幅走低，徘徊于75.60附近。

该组织在7月会议上同意将日产量提高40万桶。但由于需求的复苏速度超出预期，OPEC+正在决定是否进一步增产。布伦特原油价格上周攻入3年高点。

作为相对经济的能源选项，石油的吸引力随着天然气价格飙升有所增加。

WTI油价接下来怎么走?

WTI原油继续自8月下旬低点61.72以来反弹，交投于上升趋势线之上，RSI仍处于超买区外，支持进一步上涨。

但屡次升穿75.80受挫可能导致卖方继续推低价格，探向上升趋势线支撑位和7月30日高点交汇的74.00附近。只有下破73.00，才能打消近期上升趋势，并为下探9月23日低点和8月3日高点71.60打开大门。

反之，若拿下75.80，则有望攻向76.64和近期新高。

恒大担忧加剧，富时期货收跌

欧洲股指开盘指向涨跌互现，预计本周开局平静。滞胀和能源危机预计仍将是本周主题。

对恒大地产违约及其连锁效应波及中国整个房地产行业的担忧再度萦绕市场。有报道称，恒大正在出售其物业管理部门51%的股份以帮助缓解流动性问题。

新冠治疗药物的积极消息为市场提供了一些支撑。周五，默克公司宣布，处于研发阶段的药物molnupiravir可能被用于治疗新冠肺炎。

富时指数接下来怎么走?

富时指数于下降趋势线阻力7160遭拒后下破日线图50100均线。再加上RSI指标看跌，卖盘继续保持希望。

空头需要跌破6990才能获得动能，并向727日低点6930挺进。若下穿此处，则打开通往722日低点6880的大门。

强劲阻力见于今天高点和200均线7080。若拿下，则有望上看923日和27日高点71607133

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