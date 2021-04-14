油价关注EIA库存报告，欧元/美元等待欧美央行行长讲话的指引

西得州原油坚守于60上方，关注EIA报告

在隔夜乐观的API数据发布之后，西得州原油走高。API报告显示，库存减少360.8万桶。

OPEC同样将其对2021年全球原油需求预测值从之前的589万桶/天上调至595万桶/天。

在乐观的美国通胀与强劲的债券拍卖结果影响下，美元跌至3周低点。

欧洲新冠病毒病例数增加与封锁措施收紧都在继续打击油价。

EIA官方库存数据将在今天晚些时候揭晓，市场预期库存减少215.4万桶，前值为减少352.2万桶。

西得州原油后市展望

西得州原油价格在周一的时候站上其3月初以来的下降趋势线。

油价在4小时图上同样站上其20与50期指数移动均线。

过去10天里，西得州油价一直交投于59.50-60.70的狭窄区间内，没有任何倾向性的方向。

此文发稿时油价正尝试站上上轨所在的60.70，站于其上的话多头可望汲取动力。RSI也支持油价扩大上行。

阻力可见于3月29日高点兼3月中旬以来最高点62.15。

而下档强支撑可见于60.00，那是20期与50期指数移动均线相汇处。如果攻克，可能考验水平通道的下轨59.50，为跌至下降趋势线支撑59.25打开空间。如果失守59.25，58.50可以提供一定的支撑。

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欧元/美元落在月度高点，关注拉加德与鲍威尔讲话

欧元/美元正在将涨势扩大至连续第三个时段，目前报在一个月最高点。

美元因为通胀担心降温、殖利率下降与疫苗担心的共同作用下跌至三周低点。美国官方呼吁暂停接种强生的新冠病毒疫苗，引发市场对经济复苏前景的担心。

欧洲央行行长拉加德与美联储主席鲍威尔今天晚些时候将发表讲话。

欧元/美元后市走势展望

欧元/美元已回到其200天和50天指数移动均线上方，并且伴随着看涨MACD，表明后市可能还有更多的上涨空间。

该货币对同样站上3月24日高点1.1950，目前上看1.20的整数关口兼3月12日高点。如果攻克，多头或发力上看3月高点1.2130。

下档当前支撑位可见于50期指数移动均线1.1935，如果下破该位，当前上涨趋势或落空，并为跌至200期指数移动均线大关1.1840打开空间。

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