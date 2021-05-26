西得州原油盘整等待库存数据；黄金站上1900关注美联储官员讲话

西得州原油盘整，等待库存数据

西方国家经济活动重启引燃全球成长的乐观情绪，并改善需求前景。

美元交投于四个半月低点，疲弱的基调同样利多油价。

伊朗与美国本周再度开始有关重启2015年核协议的间接对话。

Bloomberg报道，西得州原油的时间价差（6月和7月合约价差）处于2020年5月以来最高点。

这个价差是美国主要原油存储中心供需平衡的指标，如果扩大，表明精炼厂增产、库存紧张。

EIA库存数据将要发布。

西得州原油后市展望

西得州原油正在66附近盘整，本周迄今斩获4%的涨幅。

4小时图交投于50和100期均线上方且RSI看涨，则多头有信心继续上看66.60和5月18日高点67.00。

下档支撑位在50和100期均线64.75，如果攻克，近期上涨趋势或落空，空头或趁机下探5月3日和13日低点63.00。

黄金站上1900，关注美联储讲话

继周二上涨后，黄金交投于数月高点。

美债殖利率下滑、美元交投于4个半月低点，两者帮助黄金站上1890阻力位。

美联储官员继续看淡通胀忧虑，表态维持更长时间的扩张性货币政策。

乐观的市场情绪或限制金价上行空间。

今天经济日历清淡，美联储官员讲话将受到密切关注。

金价后市走势

黄金站上8月以来下降趋势线。金价业已向上突破4月初以来的上升通道。

RSI处于超买区域，所以金价在展开新的涨势、上攻1月8日高点1917和1月7日高点1960之前可能有所盘整，多头的目标在一直难以捕捉的2000大关。

逆转近期上涨趋势则需要下破1870。

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