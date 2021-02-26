两种交易值得关注：标普500指数、英镑/美元

殖利率上升拖累标普500指数
标普500指数周四收盘下跌2.4%，目前再次走低，交投于历史高点3950下方3%。
投资者越来越相信，美国经济将在疫苗带动的强劲复苏及拜登政府1.9万亿美元刺激计划下过热，从而导致美联储出手干预。
美债殖利率升至2020年2月以来最高水平1.6%，股市黯淡，美元提振。目前殖利率已小幅回落至1.5%。
美国时段将发布美国个人支出和收入数据。
标普500指数下步走势
标普500指数在2月中旬触及3950历史高位后一直呈下行趋势。
指数交投于4小时图20和50均线。20日均线下穿50日均线，信号看跌，RSI支持进一步下行。
标普500指数自上升通道下端支撑位和水平支撑3805反弹。价格需要下穿该水平，空头才能锁定更深抛售，探向3665。
英镑/美元攻向1.39
英镑是周初表现最好的G10货币之一，这意味着随着美元风暴来袭，英镑遭遇的跌幅也最为猛烈。
债市颓势加剧同时，美元走强。
英央行行长安德鲁·贝利预计第一季度经济将出现收缩。
英镑/美元下步走势
英镑/美元在隔夜抛售带动下跌破三周上升趋势线下端，或构筑货币对已见顶的首个信号。
RSI处于看跌区间，但尚未超卖，暗示后市或将进一步下挫。
即时支撑位可见于100均线1.3900，然后空头目标看向2月17日低点1.3830，转为的支撑的1月底前阻力1.3750。
若试图反弹，需重回转为阻力的前支撑1.3950上方，然后攻向关键水平1.40，此处为50均线、上升趋势线低端和关键心理水平。若站上1.40，看涨动能再次提升。
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五月 22, 2023 01:33 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
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