两种交易值得关注：标普500指数、英镑/美元

英镑/美元攻向1.39

英镑是周初表现最好的G10货币之一，这意味着随着美元风暴来袭，英镑遭遇的跌幅也最为猛烈。

债市颓势加剧同时，美元走强。

英央行行长安德鲁·贝利预计第一季度经济将出现收缩。





英镑/美元下步走势

英镑/美元在隔夜抛售带动下跌破三周上升趋势线下端，或构筑货币对已见顶的首个信号。

RSI处于看跌区间，但尚未超卖，暗示后市或将进一步下挫。

即时支撑位可见于100均线1.3900，然后空头目标看向2月17日低点1.3830，转为的支撑的1月底前阻力1.3750。

若试图反弹，需重回转为阻力的前支撑1.3950上方，然后攻向关键水平1.40，此处为50均线、上升趋势线低端和关键心理水平。若站上1.40，看涨动能再次提升。