两种交易值得关注：风险偏好推高富时，拖累黄金

市场乐观情绪提振了高风险资产需求，避险资产承压。

疫苗乐观情绪及美国国会有望于圣诞节前达成一项财政刺激协议的希望推动华尔街股市再创新高。欧洲股市将紧跟美股上扬，强劲开局。

与此同时，鲍里斯•约翰逊稍后将飞往布鲁塞尔，与欧盟委员会主席乌尔苏拉•冯•德莱恩会面，为达成脱欧协议做出最后的努力。英国脱欧谈判看起来不像美国刺激谈判前景光明，即便如此，富时指数仍然走高。

富时看向8个月新高

截至撰写本文时，富时指数上涨了0.25%。昨天的抛售未能下破始于11月底的上升趋势线，表明价格走势坚挺。4小时图中，富时指数交投于50、100 和200均线上方，表明后续或有更多买盘涌入。

即时阻力位在6600(12月7日高点)，升穿该水平或打开通往6670(3月6日高点)和八个月顶部的大门。





金价承压，看向1855美元?

•投资者风险偏好正在打压黄金，不过刺激措施前景可能给该无收益贵金属提供支撑。

•英国脱欧忧虑及中国CPI 10多年来首次收缩也未能带动空头入市。

截至撰写本文时，金价下跌0.4%至1861美元，结束连续两天的上涨，12月涨势显露停滞迹象。

周二未能上破8月中旬以来下行趋势线1875美元，表明贵金属价格潜在疲软态势，并可能为探向1840美元支撑，100均线和水平支撑汇聚位打开大门。在此之前，是1855美元一线隔夜低点。





与此同时，4小时图上200均线在1867美元，此处将为黄金推高看向1870美元趋势线提供即时阻力。若明确上破1870美元，金价后市或重回11月高点1900美元。