重点关注：原油和澳元/日元- 嘉盛官网

上海分批封城引发原油需求担忧，西得州油价下挫；日本央行债券收益率保卫战和澳大利亚基建支出计划联手促使澳元/日元大涨。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2022/3/29 18:30:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

上海封城，西得州油价下挫

拥有2,500万人口的中国金融中心上海市宣布分批封城，油价随后暴跌。

上海市新增新冠病例数激增，而中国政府对疫情实行“动态清零”政策。封城的决定引发需求担心。

油价此次下跌之前曾于上周大涨8%，而且3月份月度涨幅有望达到14%。俄罗斯与乌克兰战争仍未结束，带来的供应忧虑为油价注入上涨动力。

俄罗斯每日供油500万桶左右，是全球第二大原油出口国。有估计数据显示，战争带来的相关影响可能削减俄罗斯日供油100-300万桶。

 

油价后市展望

西得州原油上周相对受制于区间，上方面临阻力116.30，下方得到4小时图100期简单移动均线所在的108.50的支撑。

MACD暗示后市价格倾向于扩大下行，如果下穿零轴，可能增强空头信心。要下破100期简单移动均线108.50才有可能下看50期简单移动均线所在的107.20，如果下破后者，有望打开跌至100心理大关的空间。

多头可能剑指116.30后上看39日高点125.00，然后上攻128.20

 

温和日本央行与澳大利亚基建计划联袂推升澳元/日元

日本央行宣布按0.25%的水平无限量买进政府债券，这样偏鸽派的决定推动澳元/日元摸至7年高点。

与此同时澳元在冲高。在5月大选到来之前，澳大利亚总理宣布一项金额为179亿澳元的基建支出计划。

但中国方面的封城消息和市场普遍的避险情绪（通常损害对风险较高的澳元的买需），则可能束缚澳元的上涨空间。

展望后市，澳大利亚将发布零售销售报告，预计2月月率增长1%，略低于11.5%的增幅。

 

澳元/日元后市展望

澳元/日元打破去年5月以来的交投区间，站上85.50后大涨，但在2019年年底以来的上升趋势线处遇阻。

RSI进入了超买区域，所以价格可能在当前水平进行某种休整，接着才有可能扩大上行。

如果站上数年上升趋势线，多头可能剑指20153月高点94.70以及2015年高点97.50

空头可能等待下破86逆转当前上涨趋势后下看50期均线所在的83.00



 

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