油价创下数月新高；Flutter Entertainment股价看涨

油价创下11个月高点，上看50？
- 在OPEC+可能因担心疫情造成上半年需求不振而2月之前维持产出配额于当前水平的预期下，油价坚定走高。
- 美元走弱、投资者布局等待原油 市场反弹等大环境同样助力油价走高。
- OPEC预测今年原油日需求增加590万桶，但上半年面临下行风险。
技术面
西得州原油报在49.50，上涨2.7%。油价4小时图当天站上20、50和100期均线，并已打破12月21日以来收缩的价格区间。
RSI看涨且尚未进入超买区域，表明后市有望扩大上行并测试50大关。
50阻力上方少有阻力，直到2020年2月24日高点52.50。
如果受制于50，较近的支撑位在12月高点49.28，然后是下降趋势线支撑 48.65和47.80，如果失守，当前上涨趋势可能遭逆转。
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Flutter Entertainment股价延续2020年的辉煌
- 疫情重创实体赌场与博彩商店，但在线博彩深受欢迎。Flutter Entertainment在2020年涨逾65%，涨幅在FTSE名列前茅。
- 两年前，Entain Group 的前身GVC Holdings以50亿美元的价格收购了Ladbrokes。上周末，《华尔街日报》报道称，MGM Resorts计划收购该公司。
- 博彩行业近几天的一个重要特征是并购，更多的整合有望进一步推高Flutter Entertainment的股价。
技术面
Flutter Entertainment自5月底以来股价一直交投于上升通道，12月向上突破此通道并一直守在趋势线上方，表明扩大上行可期。
RSI交投于50上方的看涨区域内但并未突破70超买线，所以同样利好多头。
眼下的阻力可见于年内高点15800、历史高点16000附近构成的阻力位。
眼下的支撑位可见于上升趋势线阻力转化的支撑位14825，然后是50均线13900、重要支撑位13025（上升通道下轨与100均线相汇处）。
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