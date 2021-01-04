油价创下数月新高；Flutter Entertainment股价看涨

据预测OPEC维持产出限额，油价上涨并创下数月新高。Flutter Entertainment在2020年表现优异，新的一年在行业整合背景下同样表现不俗。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/1/4 14:43:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

油价创下11个月高点，上看50

  • 在OPEC+可能因担心疫情造成上半年需求不振而2月之前维持产出配额于当前水平的预期下，油价坚定走高。
  • 美元走弱、投资者布局等待原油 市场反弹等大环境同样助力油价走高。
  • OPEC预测今年原油日需求增加590万桶，但上半年面临下行风险。

技术面

西得州原油报在49.50，上涨2.7%。油价4小时图当天站上20、50和100期均线，并已打破12月21日以来收缩的价格区间。

RSI看涨且尚未进入超买区域，表明后市有望扩大上行并测试50大关。

50阻力上方少有阻力，直到2020年2月24日高点52.50。

如果受制于50，较近的支撑位在12月高点49.28，然后是下降趋势线支撑 48.65和47.80，如果失守，当前上涨趋势可能遭逆转。

关于原油与大宗商品交易的更多信息，请单击此处了解。

Flutter Entertainment股价延续2020年的辉煌

  • 疫情重创实体赌场与博彩商店，但在线博彩深受欢迎。Flutter Entertainment在2020年涨逾65%，涨幅在FTSE名列前茅。
  • 两年前，Entain Group 的前身GVC Holdings以50亿美元的价格收购了Ladbrokes。上周末，《华尔街日报》报道称，MGM Resorts计划收购该公司。
  • 博彩行业近几天的一个重要特征是并购，更多的整合有望进一步推高Flutter Entertainment的股价。

技术面

Flutter Entertainment自5月底以来股价一直交投于上升通道，12月向上突破此通道并一直守在趋势线上方，表明扩大上行可期。

RSI交投于50上方的看涨区域内但并未突破70超买线，所以同样利好多头。

眼下的阻力可见于年内高点15800、历史高点16000附近构成的阻力位。

眼下的支撑位可见于上升趋势线阻力转化的支撑位14825，然后是50均线13900、重要支撑位13025（上升通道下轨与100均线相汇处）。

关于股票交易的更多信息，请单击此处


相关主题：

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。