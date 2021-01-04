油价创下数月新高；Flutter Entertainment股价看涨

油价创下11个月高点，上看50？

在OPEC+可能因担心疫情造成上半年需求不振而2月之前维持产出配额于当前水平的预期下，油价坚定走高。

美元走弱、投资者布局等待原油 市场反弹等大环境同样助力油价走高。

OPEC预测今年原油日需求增加590万桶，但上半年面临下行风险。

技术面

西得州原油报在49.50，上涨2.7%。油价4小时图当天站上20、50和100期均线，并已打破12月21日以来收缩的价格区间。

RSI看涨且尚未进入超买区域，表明后市有望扩大上行并测试50大关。

50阻力上方少有阻力，直到2020年2月24日高点52.50。

如果受制于50，较近的支撑位在12月高点49.28，然后是下降趋势线支撑 48.65和47.80，如果失守，当前上涨趋势可能遭逆转。

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