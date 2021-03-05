黄金在1700下方摇摇欲坠；标普500指数失守关键支撑位

黄金在1700下方似乎摇摇欲坠

美联储主席鲍威尔几乎没有或根本没有对债券殖利率近期的上升表达关切之情

在美联储主席发表讲话后，美元大涨并拖累黄金。

随着债券殖利率因高企的通胀预期而上涨，无利息收入的黄金的吸引力似乎减弱。

焦点将转向美国非农就业报告，观察其是否支持通胀预期升温。

什么是非农就业报告？

金价后市怎么走？

黄金前一时段下跌0.8%，本周跌幅可能达到2%。

黄金触及隔夜创下的数月低点1687，考验4小时图上下降楔形的下轨与6月以来的水平支撑位。该支撑位到目前为止一直坚挺。

RSI在超卖区域徘徊，所以后市可能先展开某种盘整或小级别反弹，然后再扩大下行。

如果收于其下，可能确认下行，后市或深跌，下探6月低点1670。

上档方面，任何反弹都可能在1700整数关口遇阻。如果击穿该位，有望上攻下降楔形上轨与20期均线相汇处1717。

关于大宗商品交易的更多信息，请单击此处

如何开始交易黄金