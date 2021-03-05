黄金在1700下方摇摇欲坠；标普500指数失守关键支撑位

黄金在1700下方似乎摇摇欲坠
美联储主席鲍威尔几乎没有或根本没有对债券殖利率近期的上升表达关切之情
在美联储主席发表讲话后，美元大涨并拖累黄金。
随着债券殖利率因高企的通胀预期而上涨，无利息收入的黄金的吸引力似乎减弱。
焦点将转向美国非农就业报告，观察其是否支持通胀预期升温。
金价后市怎么走？
黄金前一时段下跌0.8%，本周跌幅可能达到2%。
黄金触及隔夜创下的数月低点1687，考验4小时图上下降楔形的下轨与6月以来的水平支撑位。该支撑位到目前为止一直坚挺。
RSI在超卖区域徘徊，所以后市可能先展开某种盘整或小级别反弹，然后再扩大下行。
如果收于其下，可能确认下行，后市或深跌，下探6月低点1670。
上档方面，任何反弹都可能在1700整数关口遇阻。如果击穿该位，有望上攻下降楔形上轨与20期均线相汇处1717。
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标普500指数在鲍威尔讲话后下破关键支撑位，关注非农就业报告
美联储主席讲话未能平息债券市场波动性担心，推动殖利率飚升至1.50%，标普500指数周四因此暴跌1.3%。
美债殖利率触及一年高点1.50%。
殖利率的飚升表明借贷成本增加继而拖累成长，所以利空股市。
如果非农就业报告强劲，可能推升通胀预期并推低标普500指数。
标普500指数后市展望
标普500指数周四下滑，失守3820关键支撑位，那是50天均线与11月初以来上升趋势线的下轨。
标普500指数在1月27日低点3720处企稳，之后回升至3764。
但由于RSI支持扩大下行，标普500指数后市继续看跌。
当前支撑位可见于昨天低点3720，如果下破，后市或考验100天均线和整数关口3700与年内低点3640。
若想反弹，需要攻克强阻力位3820。
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