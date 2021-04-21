两种交易值得关注：黄金、英镑/美元

黄金看向强劲阻力1800，英镑/美元未受CPI疲软数据影响。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/4/21 12:53:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

黄金看向强劲阻力位1800

受美债殖利率和股市暴跌的提振，金价周二上涨。市场避险情绪在全球新冠肺炎病例飙升背景下升温。

由于美联储仍致力于支持政策，美联储鸽派立场同样助力金价上涨。

若殖利率继续下挫，将利好黄金。数据日程匮乏意味着殖利率走势和市场情绪将成为黄金行情主导。

黄金下步怎么走？

黄金交投于4小时图上升楔形内部。

金价交投于上扬中的20和50指数均线之上，RSI同样支持价格进一步走高。

即时阻力位可见于周线图高点1789，若升穿，多头目标锁定1800阻力，此处为整百数位及上升楔形上部。若拿下，将完成双底反转形态。

若收于20日指数均线1772之下，或有更多卖盘涌入。强劲支撑落在50指数均线1759，此处也是上升楔形下部和4月16日低点位置。

 

英镑/美元未受CPI疲弱数据影响

英国3月CPI年率上涨0.7%，低于预期的0.8%。

月率基础上，英国CPI上涨0.3%，与预期一致

在连续6个交易日走高后，新冠病毒引发的悲观情绪于周二大幅推低英镑/美元。过去一周，全球新冠病毒感染人数上升了12%。

英央行行长安德鲁·贝利将在格林威治时间上午10点发表讲话。

英镑/美元下步怎么走?

英镑/美元昨天的抛售于100指数均线1.3660获撑，之后反弹上行重回50指数均线以及2020年3月中以来上升趋势线上方。

RSI处于看涨区域，表明此番反弹可能还有进一步上行空间。

汇价仍在测试该上升趋势线。若守住，买盘或收复1.40心理关口以及1.41水平。

但若未能保持该关键上升趋势线之上，汇价或回落并再度测试50指数均线1.3795以及100指数均线1.37。


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