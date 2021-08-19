重点关注交易：黄金和富时指数

FOMC会议纪要后，金价下跌，但因新冠疫情担忧跌幅受限

联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要公布后，美元买盘回升，金价推低。

会议纪要显示，美联储可能今年晚些时候开始缩减购债规模。也有一些政策制定者倾向于明年开始缩表，但市场淡化了这点分歧。

证据表明，市场现确信美联储有意缩表，这点也体现在自隔夜亚盘持续到欧洲开市前的美元买需上。

由于新冠疫情关切持续，投资者似乎并不愿意大举抛售黄金。

今天晚些时候，重点关注美国初请失业金人数。

黄金接下来怎么走？

8月9日，金价自4个月低点1679美元反弹。但反弹于封顶上行的50均线遇阻。

金价交投于50和100均线之下，并低于看涨趋势中自6月初以来下行趋势线。

50均线也下穿100均线，构筑看跌信号。此外，RSI掉头向下，处于看跌区域，表明后市或有进一步推低。

支撑见于6月低点1750点，然后是4月低点1730点，接着空头可能会等待金价再度测试8月低点1679。

上档来看，只有收于20均线1788上方，才能测试50均线1795及上升趋势线1813。

随着矿业股、石油巨头股下挫，富时指数大跌

在更为强硬的FOMC会议纪要发布后，加之新冠疫情担忧升温，富时指数即将开盘大跌。

美联储会议纪要推高美元汇率，大幅拉低大宗商品价格。富时指数重量级矿业股今天遭遇重创。

油价同样大幅推低，原因不仅在于美元走强，新冠恐慌加剧同样也令油价承压。在全球新冠肺炎病例激增背景下，美国库存上升也进一步强化了需求减弱的担忧情绪。

富时指数接下来怎么走?

富时指数上半周的反弹势头陷入停滞，并正在转跌。价格牢牢受制于10天以来下降趋势线并已下破4小时图50和20均线。20均线同样下穿50均线，信号看跌。

RSI仍处于超卖区域外，指向进一步走低。

价格已跌穿水平支撑位7090(8月9日低点)，正探向心理关口7000、7月30日波段低点6995以及7月27日低点6930。

另一方面，阻力位见于8月9日低点7080和8月17日低点7111，然后是20均线7150。

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