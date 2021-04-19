两种交易值得关注：黄金、欧元/美元

黄金构筑双底形态

金价上周连续第二周录得上涨，触及两月高点1784美元/盎司。

由于中国央行允许国内和国际商业银行进口大量黄金以满足国内需求，同时美债殖利率持续疲软，无收益黄金资产需求提振。

人们对拜登总统基础设施计划的担忧升温加之美国新冠病例攀升，美元得力推高，贵金属涨幅或因此受限。

金价接下来怎么走？

随着新一周拉开帷幕，黄金交投小幅走高。金价现位于日线图50指数均线之上，RSI支撑进一步上涨情境。

该贵金属刚刚升穿1775，巩固双底反转形态，表明黄金或继续走高。

若有意义地突破该水平，多头或锁定1800整百数位目标，然后是2月22日的1817高点。

另一方面，若失守1775，价格或重回50指数均线1757，然后是20指数均线1743和水平支撑位。若跌破，当前看涨趋势落空。

欧元/美元仍聚焦1.20

由于美元反弹乏力，欧元/美元自隔夜低点回升。

对欧盟疫苗接种计划的担忧有所缓解，加之美联储立场鸽派且美债殖利率持续走软，上述因素都助力支撑欧元/美元。

欧元/美元接下来怎么走？

自本月初以来，货币对一直交投于上行通道内。但未能守住1.20，于1.1945整体获撑。

在昨晚下破上升趋势线下轨后，这对货币正试图重回上升通道内部并再次测试1.20。

货币对已攻破4小时图20指数均线，RSI守在看涨水平内，表明汇价或有进一步上行。

1.20为多头需要拿下的关键水平，然后是3月4日高点一线水平阻力1.2050和3月高点1.2110。

另一方面，支撑位可见于20指数均线1.1970和上升通道下轨。下穿此处，或为探向水平支撑位1.1945和50指数均线1.1923创造条件。