重点关注交易：黄金和欧洲斯托克指数

黄金试图收复1800美元价位，FOMC会议纪要成为焦点。欧洲斯托克指数于50日均线获撑，欧盟委员会增长预测待发。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/7/7 13:05:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

黄金试图收复1800美元价位，FOMC会议纪要成为焦点。欧洲斯托克指数于50日均线获撑，欧盟委员会增长预测待发。

黄金聚焦FOMC会议纪要

随着美债殖利率跌至1.35%，金价周二一度升穿1800。

尽管美元走强，金价仍很难守住关键心理价位1800，周二收在其下。 

黄金正准备通过联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要寻找更多线索。这是6月中旬的会议纪要，当时美联储立场转鹰，预计2023年将有两次加息。鲍威尔还表示，美联储已开始谈论缩表。无收益资产黄金会后急挫，当周遭遇6%跌幅。

今天的会议纪要可能会让注意力再度集中于美联储的鹰派转变之上，黄金或承压。不过，这已是近3周前的会议纪要，因此多少有些过时。

由于失业率小幅攀升加之ISM服务业数据不及预期，围绕美联储或更快行动的担忧有所缓解。

黄金接下来怎么走?

在整个6月急跌之后，黄金于1751筑底。金价自该水平反弹并于昨天触及三周高点1815，之后收于1800下方。

黄金在早盘交易中试图收复1800这一关键心理水平。只有收于其上才能确实反转。

MACD指标已形成看涨交叉，暗示黄金或迎来更多上行空间。

若拿下1800，买盘将锁定1805一线21天均线，然后是昨日高点1815以及50均线1830。

反之，100天均线或于1789提供支撑。若失守该价位，则为探向最近10周低点1751打开大门。若跌破，卖盘将再度得势。

   

欧洲斯托克50指数反弹，聚焦欧盟增长预测

尽管前一天美国股市因ISM服务业数据逊于预期受累走跌，欧洲股市周三展开反弹。

虽然德国数据不佳，市场情绪依然乐观。德国工业生产月率意外下降0.3%，4月为-1%。预期0.5%。

有消息称，英国可能取消自琥珀色名单国家回国人员的隔离规定，市场人气随之提振。

欧盟委员会即将发布经济增长预测。

欧洲斯托克50指数接下来怎么走?

欧洲斯托克50指数今年以来一直稳步推高，在6月中旬回落前曾到达4171历史高点。

指数构筑对称三角后于昨天下破，探入4037低点。

MACD指标倾向进一步下行。但买家正在试图力挽狂澜，于50均线4050获撑。

只要拿下2月初以来上升趋势线4080才有望展开有意义的反弹行情，然后是6月中以来下降趋势线支撑位4130。若升穿该价位，买盘或得力攻向4171并创下历史新高。

若失守50均线，卖盘可能会向昨日低点4037发起新一轮攻击。若下穿该价位及心理关键水平4000，或看向100均线3950。

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