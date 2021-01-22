嘉盛集团：两种交易值得关注：英镑/美元、西德州原油

零售销售数据疲软，英镑/美元回落，上升趋势保持；中国新冠肺炎病例增加，西德州原油(WTI)走低

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/1/22 13:57:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

由于零售销售数据令人失望，英镑/美元下跌，上升趋势仍然保持

在令人失望的英国零售数据发布后，英镑/美元探入1.3650。

12月零售额月率增长0.3%，未达预期的+1.2%。

随着市场情绪恶化，美元周五再度走高。美元指数(DXY)于90.00获撑。

英国和美国都将发布1月制造业和服务业PMI初值。鉴于英国封锁，预计服务业萎缩程度更为严重。

英镑/美元技术面分析

在隔夜升穿1.37之后，英镑/美元交投走低。截至本文撰写时，货币对下跌0.4%至1.3665。

但尽管今天出现回落，英镑/美元继续在4小时图20和50均线上方交易。此外，汇价仍稳稳守在10月初以来上升通道内，表明看涨趋势已经确立。

汇价测试即时水平支撑位1.3665，下破或测试20均线及整数位1.36，然后是上升通道下轨1.3560。

上档方面，先要拿下隔夜高点1.3745。若有任何后续买盘，或带动汇价升至1.38。




随着中国新冠肺炎病例增加，西德州原油下跌

油价正自上周创下的11个月高点回落，交投下挫。

人们越来越担心，中国新出台的大流行限制措施可能会抑制中国燃料需求。中国是全球最大的燃料进口国。

近期原油价格上涨受到了中国燃料需求复苏的推动，与此同时，美国和欧洲需求滞后。随着新冠肺炎病例增加和封锁措施出台，这一油价的支撑来源可能削弱，投资者很难无视短线风险。

EIA库存数据将于今天晚些时候公布。周三数据显示，原油库存同比增长260万桶，增幅高于此前预计的120万桶。

WTI技术面分析

西德州原油(WTI)一直在交投上扬，形成了一系列高点抬高和低点抬高。然而，在三次尝试升穿53.90美元之后，WTI价格开始回落。

在看跌信号背景下，价格刚刚下穿4小时图上的50和20均线，探入52.80美元。RSI指数也倾向价格将进一步抛售。

若失守支撑位51.70美元(1月15日低点)，或打消当前上行趋势，引发更大幅抛售，探向50.50美元。

不过，如果价格再度站上52.80美元并尝试反弹，或再度测试53.90美元高点，然后目标看向54.75美元。



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