嘉盛集团：两种交易值得关注：英镑/美元、西德州原油

随着中国新冠肺炎病例增加，西德州原油下跌

油价正自上周创下的11个月高点回落，交投下挫。

人们越来越担心，中国新出台的大流行限制措施可能会抑制中国燃料需求。中国是全球最大的燃料进口国。

近期原油价格上涨受到了中国燃料需求复苏的推动，与此同时，美国和欧洲需求滞后。随着新冠肺炎病例增加和封锁措施出台，这一油价的支撑来源可能削弱，投资者很难无视短线风险。

EIA库存数据将于今天晚些时候公布。周三数据显示，原油库存同比增长260万桶，增幅高于此前预计的120万桶。

WTI技术面分析

西德州原油(WTI)一直在交投上扬，形成了一系列高点抬高和低点抬高。然而，在三次尝试升穿53.90美元之后，WTI价格开始回落。

在看跌信号背景下，价格刚刚下穿4小时图上的50和20均线，探入52.80美元。RSI指数也倾向价格将进一步抛售。

若失守支撑位51.70美元(1月15日低点)，或打消当前上行趋势，引发更大幅抛售，探向50.50美元。

不过，如果价格再度站上52.80美元并尝试反弹，或再度测试53.90美元高点，然后目标看向54.75美元。