重点关注两种交易：英镑/美元、WTI原油

乐观GDP数据发布后，英镑兑美元守住1.41，美国CPI待发

英镑/美元在经过3天上涨后稍事休息，现自隔夜低点回升。

在封锁和英国脱欧背景下，英国GDP季率下降1.5%，优于预期的-1.7%。随着英国经济准备重开，3月GDP月率增长2.1%，高于预期的1.3%，也高于2月的0.4%。

市场避险情绪令美元获撑。

美国消费者价格指数(CPI)将于今天晚些时候公布，或引发市场震荡。预计通胀年率上升3.6%，3月为2.6%。

英镑/美元下步怎么走?

过去一个月，英镑/美元一直在悄然走高，最近几天动能有所增强。

英镑/美元刚自上个交易日触及的11周高点回落，RSI随之脱离超买状态（刚刚）。在汇价看向更高目标前，可能进一步横盘整理。

英镑/美元多头需升穿1.4170附近一个月阻力趋势线，才能进一步上攻2月底高点1.4250和1.43整百点数。

只有下穿心理水平和转为支撑的前阻力1.40才能打消短期上行趋势，该价位曾封顶过去10周内多次上涨。

库存下降，西德州中质油等待EIA报告，欧佩克上调需求预测

受原油库存下降和欧佩克乐观展望的推动，油价连续第三天上涨。

API报告显示，截至5月7日一周原油库存减少了253万桶。

欧佩克提高了2021年下半年石油需求预测，同时下调本季度预测。

Colonial Pipeline输油管道中断和印度新冠疫情危机仍构筑不利因素。

EIA库存数据将于今天晚些时候公布，预期缩减210万桶。

WTI原油接下来怎么走?

WTI原油自4月初以来一直呈上升趋势。价格交投于日线图20和50均线上方。RSI处于看涨区域，支持进一步走高，但距超买仍有一定距离。

若要进一步走高，需升穿5月高点和3月15日高点一线关键阻力区域66.25-75。若上破，3月触及的13个月高点68.00将再度充当阻力。

若未能拿下该阻力区，或构筑双顶，该看跌形态或导致价格回落至上升通道底部以及20均线63.50。只有下穿62.50，卖方才能真正掌握动能。

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