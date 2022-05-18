重点关注：英镑/美元和黄金 - 嘉盛官网

失业率跌至48年低点，促使英镑/美元上涨

英镑/美元在英国劳动力市场数据发布之后扩大反弹势头，实现连续第二天上涨。

截至3月的3个月，英国失业率自3.8%小幅下跌至3.7%，意外创下48年最低点。

随着通胀飚升，剔除奖金的薪资虽上涨4.2%但真实薪资增长率骤降，但包括奖金在内的薪资增长率自5.6%跃升至7%。

岗位空缺人数继续增加，出现有记录以来首次未就业人数少于职位空缺的情况。

展望后市，焦点将在美国零售销售和美联储主席鲍威尔讲话。

英镑/美元后市展望

英镑/美元自2022年低点1.2250反弹，至1.23上方。MACD形成金叉，令多头扩大上行的希望不至落空。

多头目标可能是重拾4月28日低点1.2410，再收复20期均线1.25，然后剑指5月高点1.2635。

如果未能收复1.2410，价格或向下走，回到1.23下方。形成下降的低点则可能需要下破1.2155。

黄金等待美国零售销售报告

受益于美债收益率下跌和美元回撤，黄金从昨天创下的数月新低1786反弹。中美制造业数据令人失望，催生对全球成长的关切，并助涨此贵金属。

黄金今天企稳，等待美国零售销售数据发布。

市场预期美国4月零售销售环比增加0.7%，增幅高于0.5%的前值，无惧处于40年高点的通胀率与处于11年低点的消费者信心。

关于美联储大举加息以平抑通胀的担忧挥之不去。后市焦点将转向美联储主席鲍威尔，寻找6月加息75个基点可能性的线索。

金价后市走势

昨天的反弹在1830一线遇阻，其略低于200天均线构成的1837阻力。1837也是多头的后市目标，如果可以在该位之上持续开疆拓土，或上看上升趋势线所在的1853阻力。

但要注意，黄金继续交投于陡峭的下降通道内，空头有扩大下行的希望。如果下破过去多次构成支撑和阻力的1812，可能打开跌至昨天低点1786的大门，并形成下降的低点。

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