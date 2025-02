两种交易值得关注：英镑/美元看向1.33，阿迪达斯继续走高

英镑/美元:疲软就业数据令其举步维艰

•英国10月失业率4.9%,9月4.8%

•失业救济申领人数猛增6.43万

•在新冠病例数量激增,限制措施收紧背景下,美元走稳

•密切关注英国脱欧头条

英镑/美元

早盘交易走势震荡。货币对仍位于11月初以来上行趋势线上方,1.3317位置趋势线提供支撑。不过,货币对在前一交易日强劲上扬至1.3450后回落,多头态度谨慎。

自11月下旬以来提供强劲支撑的1.33水平支撑位和1.3250 (4小时图200均线)正在吸引低吸买盘,且这种情况可能还将继续。若失守1.32支撑位,或为进一步跌入1.3165/7和1.31打开大门。

另一方面,若上破1.3360(4小时图50和100均线)上方,则可确认看涨趋势,然后是整数阻力位1.34和昨天高点1.3450,还有1.35。





阿迪达斯继续看涨冲高 •阿迪达斯(Adidas)或售出表现不佳的锐步(Reebok)

•2005年以38亿美元购入锐步

•最终决定将于明年3月21日公布,并同时提供官方战略报告

•阿迪达斯股价在昨日消息公布后反弹 阿迪达斯已自3月中旬低点大幅反弹逾72%。目前,股价与年初持平。该股交投于其5月以来上行趋势线上方,日线图上高于其50、100和200均线。所有看涨信号都表明,该股可能还有进一步上行空间。 直接阻力位见于12月高点290.00。升穿则看向300.00整数位和306.00。 下档方面,50均线支撑位见于276.00,然后是上行趋势线和100均线交汇点270.00。失守该关口可能打消当前上行趋势,并开启探向245.00和250.00的大门。

