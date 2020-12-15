两种交易值得关注：英镑/美元看向1.33，阿迪达斯继续走高

由于英国失业率上升和失业救济申领人数激增，英镑/美元承压。在宣布出售锐步后，阿迪达斯股价上涨。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/12/15 14:44:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

英镑/美元:疲软就业数据令其举步维艰

•英国10月失业率4.9%，9月4.8%

•失业救济申领人数猛增6.43万

•在新冠病例数量激增，限制措施收紧背景下，美元走稳

•密切关注英国脱欧头条

英镑/美元

早盘交易走势震荡。货币对仍位于11月初以来上行趋势线上方，1.3317位置趋势线提供支撑。不过，货币对在前一交易日强劲上扬至1.3450后回落，多头态度谨慎。

自11月下旬以来提供强劲支撑的1.33水平支撑位和1.3250 (4小时图200均线)正在吸引低吸买盘，且这种情况可能还将继续。若失守1.32支撑位，或为进一步跌入1.3165/7和1.31打开大门。

另一方面，若上破1.3360(4小时图50和100均线)上方，则可确认看涨趋势，然后是整数阻力位1.34和昨天高点1.3450，还有1.35。




阿迪达斯继续看涨冲高

•阿迪达斯(Adidas)或售出表现不佳的锐步(Reebok)
•2005年以38亿美元购入锐步
•最终决定将于明年3月21日公布，并同时提供官方战略报告
•阿迪达斯股价在昨日消息公布后反弹

阿迪达斯已自3月中旬低点大幅反弹逾72%。目前，股价与年初持平。该股交投于其5月以来上行趋势线上方，日线图上高于其50、100和200均线。所有看涨信号都表明，该股可能还有进一步上行空间。

直接阻力位见于12月高点290.00。升穿则看向300.00整数位和306.00。

下档方面，50均线支撑位见于276.00，然后是上行趋势线和100均线交汇点270.00。失守该关口可能打消当前上行趋势，并开启探向245.00和250.00的大门。


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