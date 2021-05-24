FTSE或平静有力地走高、油价或仍有望上攻6700

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/5/24 12:49:00
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Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

数据稀少，FTSE冲高

在华尔街上周五稳健收盘后， FTSE与其欧洲对手股指周一冲高。

周末消息面平静，今天的财报日历与经济日历清淡。

欧洲部分国家正处于公众假期。

 

FTSE后市展望

FTSE继续交投于一个1月底以来的上升通道内。

FTSE上周探测该下轨，但对该支撑位一再试探都没有造成幅度更深的回撤。

该支撑恰巧也是50期均线所在的事实意味着其难以攻克，有望助货币对交投于通道内，为潜在冲高提供支持。

如果站上5月初以来的下降趋势线，有望先后上攻5月18日高点7100和7150。

空头要想发力，可能需要下破50期均线与上升通道下轨所在的6910。

 

伊朗核协议重启遇挫，西得州原油冲高

因为伊朗重新启动2015核协议一事开始出现挫折，油价正在部分收复上周失地。如果此事进展顺利，本来可能造成原油市场供应增加。

美国国务卿表示，没有迹象显示伊朗愿意遵守核承诺。在伊朗准备阻止联合国监管机构进入其核设施之际，前述发言进一步打击了核协议的恢复取得进展的传言。

与此同时，全球第四大原油进口国日本的新冠病例正在上升（只有区区4%的人口接种了疫苗），正构成拖累。

西得州原油后市展望

西得州原油价格设法回到50天均线以及曾在上周短暂失守的、1月底以来的上升趋势线上方。

守住趋势线，多头可能继续以5月高点6700为目标。

如果跌破上升趋势线63.50和50期均线62.50，后市或加深加撤，下探100期均线60.00。


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