FTSE重点关注财报；美元指数等待通胀数据

FTSE企稳，等待系列企业财报

FTSE期货缺少坚定的方向，跟随了华尔街的区间震荡指引。

今天有大量的企业消息，主要来自FTSE250成份股。Just Eat、Persimmon、ASOS、William 和 Page Group都将发布更新报告。

英国央行行长发表的评论似乎并不认可负利率前景，所以NatWest、Lloyds 和 Barclays等银行股同样可能受到重点关注。

疫情与疫苗进展可能左右市场情绪。

FTSE技术面分析

FTSE交投于上升通道内。上周五自通道上轨的6910附近回落并在本周上半场回到20期均线下方。

50期均线似将提供支撑，而FTSE也自昨天低点6720反弹。

多头需要站上20期均线所在的6800才能上攻上升趋势线6950和1月6日高点，然后才可能上攻7000的心理大关。

空头伺机下破50期均线所在的6720，目标水平支撑位6650与上升通道的下轨6550。

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