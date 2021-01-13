FTSE重点关注财报；美元指数等待通胀数据

FTSE企稳，等待系列企业财报
FTSE期货缺少坚定的方向，跟随了华尔街的区间震荡指引。
今天有大量的企业消息，主要来自FTSE250成份股。Just Eat、Persimmon、ASOS、William 和 Page Group都将发布更新报告。
英国央行行长发表的评论似乎并不认可负利率前景，所以NatWest、Lloyds 和 Barclays等银行股同样可能受到重点关注。
疫情与疫苗进展可能左右市场情绪。
FTSE技术面分析
FTSE交投于上升通道内。上周五自通道上轨的6910附近回落并在本周上半场回到20期均线下方。
50期均线似将提供支撑，而FTSE也自昨天低点6720反弹。
多头需要站上20期均线所在的6800才能上攻上升趋势线6950和1月6日高点，然后才可能上攻7000的心理大关。
空头伺机下破50期均线所在的6720，目标水平支撑位6650与上升通道的下轨6550。
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美元指数下滑，等待通胀数据
美元指数自周一高点90.70调头向下，跌穿90.00大关。
美联储官员周二的温和评论拖累美元，致其跌穿90.00。美联储官员向市场保证，美联储不会很快开始缩减资产购买计划。
在民主党大获全胜后的最近几个时段，美元一直在上涨。投资者认为，民主党主政后将推出巨额财政刺激政策，此时美国经济在疫苗进展的带动下开始回暖，届时美联储的立场可能趋于强硬，从而利多美元。
通胀数据将于今天晚些时候发布。12月CPI月率预计增长0.4%，前值为上涨0.2%。
美元指数技术面分析
美元指数周二出现中等程度的下跌，未能站上90.70，暗示此位阻力强劲。
美元指数跌穿90.20，攻克周图低点并考验心理大关90.00和100天均线。美元指数目前下跌0.1%，报89.97，在50期均线89.89企稳。
击穿此位可能考验水平支撑位89.50、上周创下的数年低点89.2。
上档的话，如果攻克90.00，有望打开上行空间，目标90.20和90.70。
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