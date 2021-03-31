FTSE趋于上涨；美元指数守住93.00

FTSE100指数多头需要站上6800

承继华尔街与亚洲市场的颓势，FTSE开盘可能一定程度下跌。

居高不下的美国债券殖利率继续削弱对股市的买需。

英国四季度GDP终值好于预期，季率增长1.3%，前值增长1%。；年率下降7.3%，前值下降7.8%。企业投资增加5.6%，明显好于1.3%的前值。

FTSE后市展望

3月初以来FTSE一直交投于水平通道内，该通道的上轨在6800附近，下轨在6600。

FTSE设法回到通道的上轨，4小时图交投于20与50期均线上方。20期均线同样站上50期均线，发出看涨信号。

RSI也呈现一定的看涨倾向。

FTSE上攻1月高点6915的关键要素在于站上6800，该位1月以来一直难以攻克。

如果上穿6800再次失败，可能考验50期均线6720。如果下破该位，或打开跌至6610的空间。空头斩获动能需要下破6610。

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美元指数守住93.00，等待拜登讲话与ADP数据

因为投资者猜测拜登政府的巨额财政刺激计划与积极推进的疫苗投放计划将帮助美国经济自疫情中迅速复苏，美元指数最近几个时段一直取得良好的支撑。

拜登将在今日晚些时候讲话，阐述如何为3万亿-4万亿美元的基建计划筹集资金。

昨天的数据披露出美国消费者信心已飚升至疫情爆发以来的最高点。

美国ADP私营企业就业报告将早于周五的非农就业报告发布，预期值为新增就业人数高达55万人，2月为新增11.7万人。

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美元指数后市展望

美元指数早盘守在93.40，那是去年11月以来的高点。

美元指数站上了9月底以来的下降趋势线，也站上200天均线并攻克持续两个月的上升阻力趋势线。这样的结构利好多头。

若欲走高，需要攻克11月5日高点94.30附近和2020年年底高点94.74构成的关键阻力位。

而若失守趋势线阻力93.10，美元指数可能下探关键支撑位92.30附近，那是200期均线与下降趋势线相汇处。如果下破该位，后市下看92.00整数位，然后是50期均线91.20。

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