FTSE趋于上涨；美元指数守住93.00

英国GDP上修；FTSE100指数多头需要站上6800。美元指数守住93.00，等待拜登讲话和ADP数据。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/3/31 13:17:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

FTSE100指数多头需要站上6800

承继华尔街与亚洲市场的颓势，FTSE开盘可能一定程度下跌。

居高不下的美国债券殖利率继续削弱对股市的买需。

英国四季度GDP终值好于预期，季率增长1.3%，前值增长1%。；年率下降7.3%，前值下降7.8%。企业投资增加5.6%，明显好于1.3%的前值。

FTSE后市展望

3月初以来FTSE一直交投于水平通道内，该通道的上轨在6800附近，下轨在6600。

FTSE设法回到通道的上轨，4小时图交投于20与50期均线上方。20期均线同样站上50期均线，发出看涨信号。

RSI也呈现一定的看涨倾向。

FTSE上攻1月高点6915的关键要素在于站上6800，该位1月以来一直难以攻克。

如果上穿6800再次失败，可能考验50期均线6720。如果下破该位，或打开跌至6610的空间。空头斩获动能需要下破6610。

了解更多股指交易的信息

美元指数守住93.00，等待拜登讲话与ADP数据

因为投资者猜测拜登政府的巨额财政刺激计划与积极推进的疫苗投放计划将帮助美国经济自疫情中迅速复苏，美元指数最近几个时段一直取得良好的支撑。

拜登将在今日晚些时候讲话，阐述如何为3万亿-4万亿美元的基建计划筹集资金。

昨天的数据披露出美国消费者信心已飚升至疫情爆发以来的最高点。

美国ADP私营企业就业报告将早于周五的非农就业报告发布，预期值为新增就业人数高达55万人，2月为新增11.7万人。

了解更多非农就业报告信息

美元指数后市展望

美元指数早盘守在93.40，那是去年11月以来的高点。

美元指数站上了9月底以来的下降趋势线，也站上200天均线并攻克持续两个月的上升阻力趋势线。这样的结构利好多头。 

若欲走高，需要攻克11月5日高点94.30附近和2020年年底高点94.74构成的关键阻力位。

而若失守趋势线阻力93.10，美元指数可能下探关键支撑位92.30附近，那是200期均线与下降趋势线相汇处。如果下破该位，后市下看92.00整数位，然后是50期均线91.20。

了解更多关于外汇交易的信息

相关主题： 富时 100 指数 美元

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

股指聚焦：FTSE优势完好，关注市场情绪的变化- 嘉盛官网
Matt Weller CFA, CMT
三月 1, 2022 05:23 上午
    股指聚焦：FTSE 100收于近两年最高点- 嘉盛集团官网
    Matt Weller CFA, CMT
    一月 19, 2022 02:45 上午
      油价和FTSE走高
      Fiona Cincotta
      五月 10, 2021 02:23 上午
        重点关注两种交易：英镑/美元和富时指数
        Fiona Cincotta
        五月 6, 2021 02:46 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。