FTSE考验6540；欧元/美元守住涨幅

受脱欧与美国刺激政策前景的提振，欧洲股市高开，等待美国第一针疫苗接种。

美国刺激对话正在打破僵局并缓慢推进。

脱欧谈判在周日的最后期限之后继续进行，双方都希望尽最大努力达成协议。

FTSE因英镑走强而下挫

表现落后于欧盟对手股指

脱欧乐观情绪推高英镑，给FTSE带来下行压力。

本周晚些时候重点关注英国央行会议。

整个11月，FTSE一直在狭窄的区间内交投。上周五，FTSE跌破11月底以来的上升趋势线，但到目前为止守住了4小时图上的50期均线。

FTSE自上周高点6645下跌，目前测试50期均线与2018年低点6540这一关键价位。如果下破，可能引发更严重的抛压，下探100期均线6450。值得注意的是，RSI刚刚调头向上，但下降趋势线保持完好，所以后市可能扩大下行。

如果FTSE守住50期均线兼2018年低点6540，后市有望测试上周高点兼上升趋势线阻力所在的6645。如果显著站于其上，可能对3月初以来的6670高点展开新的上攻。









欧元/美元守住涨幅，近期目标1.2175

• 欧元/美元守住1.21

• 德国宣布强制封锁

• 新冠病毒疫苗进入投放流程，加之美国财政刺激政策有出炉的可能性，令避险资金流出美元。

• 关注欧元区工业产出

欧元/美元未能在欧洲央行会后趁势站上12月初以来的下降通道，或发出看跌信号。但周一早盘涌现了逢低买盘，加之回到下降通道支撑位上方，表明后市有望扩大上行。4小时图上，欧元/美元也交投于50与100期均线上方。所以，该货币对仍有上攻年内高点1.2175甚至1.22的可能性。如果趁势站上1.22，有望上攻1.2235。

另一方面，近在眼前的支撑位可见于1.2115、4小时图上的下降趋势线与50期简单均线。跌破此支撑，仍有望吸引逢低买盘介入，将下行压制在通道下轨1.2050附近。如果攻克1.2050附近，可能打开扩大下跌的空间，目标心理大关与整数关口1.20。



