FTSE考验6540；欧元/美元守住涨幅

- 受脱欧与美国刺激政策前景的提振，欧洲股市高开，等待美国第一针疫苗接种。
- 美国刺激对话正在打破僵局并缓慢推进。
- 脱欧谈判在周日的最后期限之后继续进行，双方都希望尽最大努力达成协议。
FTSE因英镑走强而下挫
- 表现落后于欧盟对手股指
- 脱欧乐观情绪推高英镑，给FTSE带来下行压力。
- 本周晚些时候重点关注英国央行会议。
整个11月，FTSE一直在狭窄的区间内交投。上周五，FTSE跌破11月底以来的上升趋势线，但到目前为止守住了4小时图上的50期均线。
FTSE自上周高点6645下跌，目前测试50期均线与2018年低点6540这一关键价位。如果下破，可能引发更严重的抛压，下探100期均线6450。值得注意的是，RSI刚刚调头向上，但下降趋势线保持完好，所以后市可能扩大下行。
如果FTSE守住50期均线兼2018年低点6540，后市有望测试上周高点兼上升趋势线阻力所在的6645。如果显著站于其上，可能对3月初以来的6670高点展开新的上攻。
欧元/美元守住涨幅，近期目标1.2175
• 欧元/美元守住1.21
• 德国宣布强制封锁
• 新冠病毒疫苗进入投放流程，加之美国财政刺激政策有出炉的可能性，令避险资金流出美元。
• 关注欧元区工业产出
欧元/美元未能在欧洲央行会后趁势站上12月初以来的下降通道，或发出看跌信号。但周一早盘涌现了逢低买盘，加之回到下降通道支撑位上方，表明后市有望扩大上行。4小时图上，欧元/美元也交投于50与100期均线上方。所以，该货币对仍有上攻年内高点1.2175甚至1.22的可能性。如果趁势站上1.22，有望上攻1.2235。
另一方面，近在眼前的支撑位可见于1.2115、4小时图上的下降趋势线与50期简单均线。跌破此支撑，仍有望吸引逢低买盘介入，将下行压制在通道下轨1.2050附近。如果攻克1.2050附近，可能打开扩大下跌的空间，目标心理大关与整数关口1.20。
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
三月 1, 2022 05:23 上午
一月 19, 2022 02:45 上午
五月 10, 2021 02:23 上午
五月 6, 2021 02:46 上午