脱欧困境推低英镑/美元，FTSE受益走高

• 英国首相警告对话进展异常艰难，冷却了脱欧贸易协议的期待

• 英国首相说，欧盟需要在捕鱼权问题上做出重大改变

• 过渡期还有两周就到期，对话似乎将持续到周末。

• 英镑/美元承压，而英镑的走弱正推高FTSE100指数，使其斩获一定程度的涨幅，领涨欧洲股指

英镑/美元可以守住2019年高点1.3514吗？

本周全周疾涨后，英镑/美元周五趋于下跌。4小时图上，英镑/美元仍交投于其20与50期均线上方，也交投于其9月底以来的上升趋势线上方，暗示后市还有上涨空间。但若无法攻克前一时段阻力位1.3620，表明可能回落。

RSI在周四尾盘离开70超买位，但仍处于看涨区域且上翘。

英镑/美元自1.3620阻力回落，今天时段最低到1.3520。2019年以来高点1.3514/20一线构成重要的支撑带。周图收于其上，可能为多头夯实上攻的基础，所以可能具有重大意义。失守此位，英镑/美元或下探1.35整数关口以及20周均线与水平支撑位相汇处，然后下探本周重要价位1.3450。逆转当前上涨趋势，可能需要下破1.34。

而若守住1.3515/20，英镑/美元或反击2018年5月18日高点1.3620，并为摸至2018年5月1日高点1.3720打开空间。

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