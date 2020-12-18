脱欧困境推低英镑/美元，FTSE受益走高

英国首相再次警告，脱欧情势严峻。受此影响，英镑/美元承压下挫。而这给予FTSE上涨动力，促使其谨慎走高。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/12/18 14:16:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

• 英国首相警告对话进展异常艰难，冷却了脱欧贸易协议的期待
• 英国首相说，欧盟需要在捕鱼权问题上做出重大改变
• 过渡期还有两周就到期，对话似乎将持续到周末。
• 英镑/美元承压，而英镑的走弱正推高FTSE100指数，使其斩获一定程度的涨幅，领涨欧洲股指

英镑/美元可以守住2019年高点1.3514吗？

本周全周疾涨后，英镑/美元周五趋于下跌。4小时图上，英镑/美元仍交投于其20与50期均线上方，也交投于其9月底以来的上升趋势线上方，暗示后市还有上涨空间。但若无法攻克前一时段阻力位1.3620，表明可能回落。

RSI在周四尾盘离开70超买位，但仍处于看涨区域且上翘。

英镑/美元自1.3620阻力回落，今天时段最低到1.3520。2019年以来高点1.3514/20一线构成重要的支撑带。周图收于其上，可能为多头夯实上攻的基础，所以可能具有重大意义。失守此位，英镑/美元或下探1.35整数关口以及20周均线与水平支撑位相汇处，然后下探本周重要价位1.3450。逆转当前上涨趋势，可能需要下破1.34。

而若守住1.3515/20，英镑/美元或反击2018年5月18日高点1.3620，并为摸至2018年5月1日高点1.3720打开空间。

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FTSE因英镑走弱而上扬

整个6月-10月，FTSE都在一个下降通道内走弱，后于11月突破此通道暴涨，本月初创下8个月高点6645。股指的上涨动能已经减弱，目前在6545附近盘整。

FTSE交投于其20与50天均线上方，表明有望扩大上行。但RSI发出的信号意义不明，所以要谨慎，不要过度看涨。

眼下的阻力位可见于12月高点6645，然后是8个月新高6700，再然后是6850。

眼下的支撑位可见于20期均线与水平通道（12月初以来始终未破）下轨相汇处6475，攻克此处，可快速下跌，目标6300整数关口与12月低点6250，从而逆转当前上涨趋势。

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