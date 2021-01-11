疫情肆虐，FTSE承压下挫；黄金考验关键支撑

周一，FTSE承压下挫但仍守住上升趋势线。黄金在美元走强及美债殖利率上涨带动下考验 200期简单均线。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/1/11 14:03:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

FTSE承压，重点关注疫情

  • 意外疲弱的美国非农就业报告令市场整体情绪低落。数据显示，美国12月就业人数减少14万人。
  • 英国新冠病毒病例数继续飚升，每日新增依然高于5万人。英国政府有意收紧封锁管控。
  • 英国没有重大数据发布。

 

FTSE100指数图表分析

继上周站上11月初以来的上升通道上轨之后，FTSE进入盘整。今年迄今上档一直受制于6920，而下档守住6800。

FTSE目前交投于6860，大约处于此水平通道的中段，目前考验上升通道的上轨支撑，如果攻克，或回踩6800。如果守于其下，可能下看4小时图上的50期均线6675。

如果守住6860支撑位，有望反击6920、6990。

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黄金自数天低点反弹，关注200期均线

  • 在上周五大跌逾4%后，周一金价受美元走强、美债殖利率上纱的带动扩大跌势。
  • 美元指数涨0.27% - 美元一般与黄金相背而行。
  • 美债殖利率在更多财政刺激政策期待升温的推动下保持在高位。疲弱非农就业报告增强其下档支撑。

黄金图表分析

金价未能在8月初以来下降通道上方继续上涨，表明其在1900上方呈现颓势。

金价上周五日图击穿200天均线大关，周一早盘最低触及1817，但缺少跟风抛盘。

金价回到了200天均线上方，摸至1836。该均线仍是需要重点关注的价位，攻克的话可能再度考验日图低点与心理支撑位1800。目前看来不大可能下探11月低点1765。

如果守住200天均线，后市有望反击50天均线1868，然后再度对下降通道上轨之上的1895发起进攻。

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