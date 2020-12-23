两种交易值得关注：脱欧临近尾声，美国数据流将至，聚焦富时和欧元/美元

在初请失业金人数、耐用品订单和PCE指数公布前，欧元/美元下步走势如何?

技术面展望

4小时图上，欧元/美元未能守住20均线上方涨幅，但企稳1.2180一线50均线。看涨的100均线也于1.2120附近提供支撑。

如果重回50均线1.2180上方，或测试今日高点1.22，然后攻向1.2250和2020年顶部1.2273。

聚焦英国富时100指数脱欧股和新冠股

英国脱欧乐观情绪带动英镑走强，受此影响，富时指数开盘走低，表现不及其他欧洲股指。有关英国在渔业方面做出让步的消息或有助于贸易协议达成。

英国每日新增新冠病例超过36000例，由于新毒株传播力增加了一倍，英国再度封锁的可能性上升。

值得关注的股票：除了新冠股(如劳斯莱斯Rolls Royce、IAG和Ocado外)，英国脱欧股也将成为投资者的关注焦点，比如劳埃德 (Lloyds)和巴克莱 (Barclays)等英国银行。

技术面前景

富时指数周一大幅走低，跌破4小时图上的20和50均线，之后反弹至6300整数支撑位。由于指数昨天和今天迄今都未能升穿20均线，反弹已经停滞。若上破失败，将确认看跌，富时或回探6300。

若拿下6450，富时指数将向其50均线和本周高点6515发起进攻，然后看向6600。