两种交易值得关注：脱欧临近尾声，美国数据流将至，聚焦富时和欧元/美元

欧元/美元守住4小时图上的50均线并走高。1.22成为焦点。随着英镑走强，富时指数承压。阻力位见于6450。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/12/23 15:22:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

在初请失业金人数、耐用品订单和PCE指数公布前，欧元/美元下步走势如何?

  • 在英国首相鲍里斯·约翰逊和欧盟主席冯德莱恩通过电话推进英国脱欧贸易谈判的消息传出后，投资者做出反应，欧元/美元反弹。
  • 其次，法国重开与英国边境，允许卡车司机在新冠病毒测试呈阴性的情况下运送货物。
  • 尽管围绕特朗普是否会签署国会批准的抗疫救助方案的疑虑升温，美元交投走跌。
  • 美国一系列数据将成为关注焦点，其中包括失业金申领人数、个人支出和收入数据及耐用品订单。

技术面展望

4小时图上，欧元/美元未能守住20均线上方涨幅，但企稳1.2180一线50均线。看涨的100均线也于1.2120附近提供支撑。

如果重回50均线1.2180上方，或测试今日高点1.22，然后攻向1.2250和2020年顶部1.2273。

另一方面，即时支撑位见于今日低点1.2150，然后是100均线1.2120。下破该关口，中期看涨趋势落空并打开探向12月9日低点1.2050的大门。

聚焦英国富时100指数脱欧股和新冠股

英国脱欧乐观情绪带动英镑走强，受此影响，富时指数开盘走低，表现不及其他欧洲股指。有关英国在渔业方面做出让步的消息或有助于贸易协议达成。

英国每日新增新冠病例超过36000例，由于新毒株传播力增加了一倍，英国再度封锁的可能性上升。

值得关注的股票：除了新冠股(如劳斯莱斯Rolls Royce、IAG和Ocado外)，英国脱欧股也将成为投资者的关注焦点，比如劳埃德 (Lloyds)和巴克莱 (Barclays)等英国银行。

技术面前景

富时指数周一大幅走低，跌破4小时图上的20和50均线，之后反弹至6300整数支撑位。由于指数昨天和今天迄今都未能升穿20均线，反弹已经停滞。若上破失败，将确认看跌，富时或回探6300。

若拿下6450，富时指数将向其50均线和本周高点6515发起进攻，然后看向6600。


相关主题： EUR 富时 100 指数

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