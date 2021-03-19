美元随殖利率回落，欧元/美元和油价奋力反弹

随着美国债券殖利率回落，欧元/美元上涨，但看起来依然脆弱。西得州原油自50期均线回升，暂时守住上涨趋势。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/3/19 14:59:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

美国债券殖利率回落，欧元/美元上涨，但看起来依然脆弱

美国10年期债券殖利率昨天涨至13个月高点1.75%，但今天已回落至1.70%附近。美元同样回吐周四涨幅的一部分。

部分欧洲国家计划重新启用阿斯利康的疫苗，这点正在提振欧元。不过，法国收紧封锁管控给欧元增添下行压力。

欧元/美元后市何去何从？

欧元/美元自1.20附近的隔夜高点回落至1.1900。该货币对周初开始试图构筑双顶形态，但要确认该形态尚需下破1.19。

欧元/美元已小幅上扬，目前交投于1.1926 – 4小时图正在测试20期与50期均线。如果未能站上此阻力，后市或再度考验1.19并下探3月8日低点1.1840。

如果借反弹之势站上20与50期均线，则本周有望第三次测试1.1990。如果站上1.1990，欧元/美元或上攻1.2050。



西得州原油自50期均线回升，暂时保持上涨趋势完好

西得州原油昨天下跌7.6%，为4月剧烈震荡以来跌幅最大的一天。西得州原油全周跌幅可能在8%左右。

在对欧洲疫苗投放与封锁管控升级影响需求前景的担心中，能源价格本周受挫，而美元上涨更是增添油价的下行压力。

美元今天追随殖利率回落，部分欧洲国家已表示，将重新启用阿斯利康疫苗，这带来了一定的乐观情绪。

经济日历相对清淡，今天晚些时候只有Baker Hughes钻井数量值得关注。

西得州原油后市何去何从？

西得州原油暴跌失守11月初以来的上升趋势线，50天均线构成支撑，中断了抛压。如果击穿这两个支撑位，油价或加速下跌，下看57.00支撑位。

但油价已自50期均线回升并收复60.00大关，需要站上上升趋势线所在的62.80来确认反弹。如果成功站于其上，多头可能再度剑指年内高点67.80。

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