美元随殖利率回落，欧元/美元和油价奋力反弹

美国债券殖利率回落，欧元/美元上涨，但看起来依然脆弱

美国10年期债券殖利率昨天涨至13个月高点1.75%，但今天已回落至1.70%附近。美元同样回吐周四涨幅的一部分。

部分欧洲国家计划重新启用阿斯利康的疫苗，这点正在提振欧元。不过，法国收紧封锁管控给欧元增添下行压力。

欧元/美元后市何去何从？

欧元/美元自1.20附近的隔夜高点回落至1.1900。该货币对周初开始试图构筑双顶形态，但要确认该形态尚需下破1.19。

欧元/美元已小幅上扬，目前交投于1.1926 – 4小时图正在测试20期与50期均线。如果未能站上此阻力，后市或再度考验1.19并下探3月8日低点1.1840。

如果借反弹之势站上20与50期均线，则本周有望第三次测试1.1990。如果站上1.1990，欧元/美元或上攻1.2050。