美元随殖利率回落，欧元/美元和油价奋力反弹

美国债券殖利率回落，欧元/美元上涨，但看起来依然脆弱
美国10年期债券殖利率昨天涨至13个月高点1.75%，但今天已回落至1.70%附近。美元同样回吐周四涨幅的一部分。
部分欧洲国家计划重新启用阿斯利康的疫苗，这点正在提振欧元。不过，法国收紧封锁管控给欧元增添下行压力。
欧元/美元后市何去何从？
欧元/美元自1.20附近的隔夜高点回落至1.1900。该货币对周初开始试图构筑双顶形态，但要确认该形态尚需下破1.19。
欧元/美元已小幅上扬，目前交投于1.1926 – 4小时图正在测试20期与50期均线。如果未能站上此阻力，后市或再度考验1.19并下探3月8日低点1.1840。
如果借反弹之势站上20与50期均线，则本周有望第三次测试1.1990。如果站上1.1990，欧元/美元或上攻1.2050。
西得州原油自50期均线回升，暂时保持上涨趋势完好
西得州原油昨天下跌7.6%，为4月剧烈震荡以来跌幅最大的一天。西得州原油全周跌幅可能在8%左右。
在对欧洲疫苗投放与封锁管控升级影响需求前景的担心中，能源价格本周受挫，而美元上涨更是增添油价的下行压力。
美元今天追随殖利率回落，部分欧洲国家已表示，将重新启用阿斯利康疫苗，这带来了一定的乐观情绪。
经济日历相对清淡，今天晚些时候只有Baker Hughes钻井数量值得关注。
西得州原油后市何去何从？
西得州原油暴跌失守11月初以来的上升趋势线，50天均线构成支撑，中断了抛压。如果击穿这两个支撑位，油价或加速下跌，下看57.00支撑位。
但油价已自50期均线回升并收复60.00大关，需要站上上升趋势线所在的62.80来确认反弹。如果成功站于其上，多头可能再度剑指年内高点67.80。
关于原油交易的更多信息请单击此处
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
十月 20, 2022 01:56 上午
三月 24, 2022 03:49 上午
三月 8, 2022 02:59 上午
三月 2, 2022 02:28 上午