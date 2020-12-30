两种交易值得关注：欧元/美元测试1.2250，TW股价因全国房价年率上升7.5%而走高

欧元/美元守住上升趋势
随着美国经济刺激法案谨慎推进，欧元/美元早盘走高，触及32个月来新高。
不过，尽管围绕避险货币美元的基调依然疲软，风险情绪却正在减弱，欧盟指数开盘走低也反映出这一点。
欧元区无重要数据发布，今天下午晚些时候，美国芝加哥PMI和未决房屋销售指数可能会让交易员为之一振，不过预计数据不会对市场产生影响。
由于德国、瑞士和意大利等多个欧洲市场休市，预计今天交投清淡。
技术面前景
技术面来看，货币对于20、50和100均线上方轻松交投，看涨图表显示汇价或有更多上涨空间。此外，20日均线已上穿50日均线，构筑又一个看涨信号。
欧元/美元前一交易日上穿月度高点1.2275，但隔夜很难突破32个月新高1.2294，此后转跌。
货币对已回落至1.2275下方，并探向转为支撑的前阻力1.2250，迄今守住该价位。若下破，或打开跌向1.2225/0位置20和50均线交汇位置的大门。
上档方面，目标看向1.23整数位，然后是1.245。
房价上涨，Taylor Wimpey股价将会如何?
据英国国家统计局称，英国房价2020年上涨了7.5%，在英国财政大臣的印花税假期、强制休假计划和大流行病期间人们偏好的改变为需求提供支撑后，房价创下6年来最高增速。
然而，前景的不确定性则要大得多，具体取决于大流行发展及经济受到的干扰情况。虽然印花税假期将持续到3月份，这意味着第一季度房价可能继续上涨，但失业率上升风险同样显而易见。
技术面前景
在疫苗乐观情绪的带动下，Taylor Wimpey 股价11月初大力反弹，攻入172高点，之后11月中旬至12月23日呈下降趋势。在英国脱欧协议宣布后，该股于12月24日升穿下行通道，站上176。
股价交投于20、50和100均线上方，构筑看涨信号，但未能立足于172上方，172为即时阻力位，然后是176和9个月高点180。
20均线和下降通道上轨的163/1位置提供了重要支撑。若下破，进一步支撑位在50和100均线的160/59，然后是水平支撑位155。