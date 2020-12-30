两种交易值得关注：欧元/美元测试1.2250，TW股价因全国房价年率上升7.5%而走高

房价上涨，Taylor Wimpey股价将会如何?

据英国国家统计局称，英国房价2020年上涨了7.5%，在英国财政大臣的印花税假期、强制休假计划和大流行病期间人们偏好的改变为需求提供支撑后，房价创下6年来最高增速。

然而，前景的不确定性则要大得多，具体取决于大流行发展及经济受到的干扰情况。虽然印花税假期将持续到3月份，这意味着第一季度房价可能继续上涨，但失业率上升风险同样显而易见。

技术面前景

在疫苗乐观情绪的带动下，Taylor Wimpey 股价11月初大力反弹，攻入172高点，之后11月中旬至12月23日呈下降趋势。在英国脱欧协议宣布后，该股于12月24日升穿下行通道，站上176。

股价交投于20、50和100均线上方，构筑看涨信号，但未能立足于172上方，172为即时阻力位，然后是176和9个月高点180。

20均线和下降通道上轨的163/1位置提供了重要支撑。若下破，进一步支撑位在50和100均线的160/59，然后是水平支撑位155。