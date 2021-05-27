欧元/美元上涨动能或放慢；标普500指数等待系列美国数据

欧元/美元交投于1.22附近，GFK消费者信心指数不及预期。标普500指数关注美国一季度GDP修正值、初请失业金人数和耐用品订单。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/5/27 12:31:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

欧元/美元交投于1.22附近，德国GFK消费者信心指数不及预期

德国6月GFK消费者信心指数改善幅度不及预期，自5月下修后后-8.6上升至-7，预期值-5.5。

投资者准备迎接明天的通胀报告，美元指数守住前一时段涨幅的绝大部分。

今天，市场等待美国耐用品订单、初请失业金人数、一季度GDP（第二次估计值）。GDP报告料确认增长4.1%的季率，而初请失业金人数料跌至疫情新低42.5万人。

欧元/美元后市展望

4月初以来欧元/美元一直走高，交投于其陡峭的、持续2个月的上升趋势线上方。与此同时，年初以来的下降趋势线帮助形成对称三角形。价格在月初向上突破此形态，后市可能先后指向1月8日高点1.2280和1.2350。

但有迹象显示RSI形成看跌背离，表明上涨动能正在放慢，后市价格或走弱。要逆转短线上涨趋势，可能需要下破上周低点1.2150和上升趋势线支撑。


标普500指数关注美国一季度GDP修正值、初请失业金人数和耐用品订单

投资者继续受到经济活动重启乐观情绪与物价上涨忧虑的牵制，周三美国股市反弹。

美联储官员重申，通胀可能属于过渡性质。这样的表态抑制了美联储提前撤出刺激政策的预期，从而提振股市。

美国将发布大量数据，包括耐用品订单、初请失业金人数和GDP。

标普500指数后市展望

标普500指数11月初以来一直交投于上升通道内，高于其50和100期均线表明当前趋势向上。

价格也回到月初以来的下降趋势线上方。

MACD似乎正在构筑金叉，暗示价格后市或扩大上行。

如果要走高，需要攻克4215阻力位，即周图高点，然后才可能上攻历史高点4245。

下档强支撑可见于50期均线、下降趋势线支撑兼4月底低点4100附近，如果失守，短线上涨趋势或落空。

 

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