英国“抗疫”进展顺利，欧元/英镑或失守数月支撑

欧元/英镑最终将击穿数月低点吗？

英国经济活动的重启正在有条不紊地推进，现在允许最多6人的外出聚会，而且户外运动设施也将重新开放。

英国新冠病例数一周减少三分之一，且死亡率下降42%，至19%。成年人接种疫苗的人数达到3000万人。

与此同时，欧洲新冠病例数继续增加、德国上周延长封锁管控。疫苗投放进展缓慢，与英国形成对比。

欧元/英镑后市展望

欧元/英镑4小时图交投于200与50期均线下方，已自数月低点0.8540回升，但倾向于看跌。

欧元/英镑继续考验近期区间0.8640-0.8540的下轨。该货币对过去三周一直交投于此区间内。

市场越来越相信该支撑位可能失守，如果失守，或打开下探整数关口与2月7日高点0.8500的空间。如果击穿0.8500，空头下看2月18日低点0.83。

但要上涨，则可能需要攻克50期均线所在的0.8590、下降趋势线阻力0.8630和0.8700整数关口。

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苏伊士运河疏通，西得州原油下跌

有消息称，造成苏伊士运河拥堵的巨轮已被移除，疏通了这个堵塞了近一周的全球贸易中枢通道。受此影响，周一早盘油价下滑。

上周，投资者在更严格的封锁管控与苏伊士运河交通中断之间进行权衡，导致油价巨幅震荡。

投资者将关注周四的OPEC+会议。市场预测OPEC+届时维持较低的产出水平。

西得州原油后市展望

西得州油价周一走弱，失守60关键支撑位与50期均线，此前攻破200小时均线的努力落空。

油价多次对200小时均线发起冲击，但均未能站于其上。而且，过去两周我们屡次看到自61.50/25回撤，表明价格在这些价位附近上涨无力。

RSI处于负值区域但尚未超卖，同样支持油价扩大下行。

支撑位可见于3月23日波段低点58.60，如果攻克，空头可能考验58.00整数关口及上周低点57.20。

西得州油价需要站上持续两周的下降趋势线兼200期均线所在的61.00，才有机会反弹，而该位可能证实为难以攻克的障碍。如果站于其上，水平阻力位61.30近在咫尺，然后是上周高点62.00。

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