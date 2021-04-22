欧元/英镑关注欧洲央行决议；西得州油价双顶反转形态待验证

欧元/英镑：欧洲央行如果看好前景能否推高欧元？

市场的焦点都在欧洲央行利率宣告。市场认为，在3月会议做出大量决策之后，央行此次会议不会对政策做任何调整。

欧洲央行上月宣布，加快推进资产购买计划。

欧元区的疫苗接种计划开始顺利推进而企业的乐观情绪正开始升温，欧洲央行可能也承认这点。前景的改善可能帮助提升欧元。

但欧洲央行行长拉加德可能认为追随加拿大央行的淡出路径为时过早。

欧元/英镑后市展望

欧元/英镑打破了9月初以来的下降通道。

欧元/英镑堪堪触及0.8715高点即回落并一直围绕着0.8640展开区间非常狭窄的盘整，等待新的刺激因素。

RSI走平且稳定在50且20期与50期指数移动均线走平，表明趋势中性。价格目前落在指数移动均线上。

如果拉加德发出看好前景的信号，欧元/英镑有望突破周图高点0.8673构成的阻力，然后上攻0.8715。

如果欧洲央行发出更谨慎的信号，欧元/英镑或回探周图低点0.8590，然后或蓄势下探0.85整数位。

了解更多关于欧洲央行的信息

油价需要下破61.00才可能延续双顶反转形态

API与EIA库存报告都显示原油库存意外增加。

随着全球第三原油进口国印度的新冠病例数指数级增长，需求前景正在减弱。全球第三大经济体日本的病例数上升同样令市场不安。

OPEC+会议定于4月28日召开，市场预测OPEC+从5月开始增产。但俄罗斯暗示其可能维持产出不变。

西得州原油后市展望

油价站上其下降趋势线并且20期指数移动均线在4月13日站上50期均线，发出看涨信号。

油价冲高后形成可视为双顶反转的形态。20期指数移动均线似乎将下穿50期均线，可能构成又一看跌信号。

但油价在4月15日以来的上升趋势线处企稳，并尝试冲高。

如果守住61.00的上升趋势线支撑，后市或上攻20与50期指数移动均线所在的62.00。

了解更多原油交易的信息



