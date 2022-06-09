重点关注：欧元/英镑和西得州原油- 嘉盛官网

欧元/英镑先后关注欧元区GDP数据和明天的欧洲央行决议。油价因为供应紧张而上涨，等待EIA数据。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2022/6/9 14:20:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

欧元/英镑等待欧元区GDP数据

欧元英镑早盘小幅上扬。该货币对此前已下跌两天。

德国4月工业产出月率自3月的下降3.7%反弹至0.7%，差于1%的预期值。

此前揭晓的德国4月工厂订单月率下降2.7%，差于上升0.4%的预期值。

德国制造业继续遭遇能源价格的飚升与供应链的扰动。中国近期的疫情封控举措恶化了供应链问题。

欧元区GDP数据将在晚些时候揭晓，预计季率上涨0.3%。明天欧洲央行将公布货币政策决议，目前市场正陷于央行积极加息引致滞胀风险的担忧之中。

 

欧元/英镑后市展望

欧元/英镑在0.86下方不远处遇阻后回落，在持续数周的上升趋势线处企稳。4小时图下破2050期均线以及RSI看跌都表明价格或扩大下行。

空头需要下破上述趋势线才有机会下探527日低点0.8480523日低点0.8435

上档方面，多头目标收复50期均线0.8530后扭转短线下跌趋势，上看0.8590并形成上抬的高点。

 

油价因供应紧张而上涨，等待EIA数据

油价前一时段上涨0.7%，今天再度走高，站上120.00。供应的紧张与中国需求的回暖，利多油价。

对全球成长的担心束缚了上涨空间。世界银行将其对全球成长的预测值从1月份的4.1%下调至2.9%。俄乌战争以及疫情冲击与飚升通胀，或导致更多国家陷入衰退。

高盛昨天将其三季度原油预测值从125上调至140

API数据显示，上周原油库存意外增加184.5万桶。EIA数据将在晚些时候揭晓。

原油市场的供应预计保持紧张状态。美国驾车出游季节进入高峰，导致原油库存减少。

 

西得州原油后市展望

原油价格目前交投于持续数月上升趋势线和2050期均线，而RSI没有进入超买区域，支持价格扩大上行。

油价在119.00遇阻，需要站于其上才有可能扩大上涨趋势并先后上看39日高点125.002022年高点128.20

支撑可见于周图低点与324日高点116.00，如果下破，短线上涨趋势可能落空，或下看20期均线113.006月低点110.00

 

 

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