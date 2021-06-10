重点关注交易：欧元/英镑、黄金

欧元/英镑在欧洲央行利率决议前横盘整理

预计欧洲央行将保持利率在0.0%不变，紧急抗疫购债(PEPP)规模维持在1.85万亿欧元。

新冠肺炎病例数下降，经济正在重开。但经济数据良莠不齐。PMI报告乐观，但零售销售和德国ZEW景气数据未达预期。

欧洲央行于3月加快了购债步伐。央行可能会将步伐放缓至3月前水平。季度经济预测成为焦点。

与此同时，英镑正在消化英国和欧盟围绕北爱尔兰协议的日益紧张关系。新冠肺炎病例增多也可能意味着重开路线图最后阶段将被推迟。

欧元/英镑接下来怎么走?

欧元/英镑在今年前三个月大幅下跌后正处于盘整阶段，静待新方向明确。

当前波动区间上行封顶于0.8640，下行受限于0.8560。RSI落在50附近，立场中性。鉴于货币对交投于100均线之下，卖盘仍满怀希望。

若有冲高，只有夺回50均线及水平阻力0.8640才能为攻向0.8675和5月25日高点，然后0.8720打开大门。

卖盘将等待汇价下破0.8560以启动进一步抛售，推动货币对探向0.8470。

黄金准备通过CPI寻找美联储下步行动线索

在至关重要的欧洲央行会议和美国CPI揭晓前，黄金连续第三个交易日小幅走跌。

美国5月CPI预计将上涨至4.7%，高于4月的4.2%，若落实，将创1993年以来最快通胀涨幅。

在市场预期美联储将缩减购债规模之际，美国CPI或为美联储货币政策路径提供进一步线索，从而也为金价今后走向提供指引。

若CPI涨幅远超预期，或为美联储提前收紧政策提供更充分理由，从而或在推高殖利率和美元同时拖累金价。

金价接下来怎么走？

黄金自本月初以来已形成了一系列高点降低。黄金现正交投于自那天以来的下跌趋势线下方。20均线上周也下穿50均线，构筑看跌信号。

RSI支持进一步下行，但仍未达超买区。

但3月以来上升趋势仍继续保持较长线升势不变。

若跌破本周低点1880，或测试上行趋势线支撑位1775。失守该价位可能引发更严重抛售行情。

若要展开反弹，金价需要突破50 均线1896和1900整百数位及下降趋势线，这样才能锁定6月1日高点1915目标。

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户。

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易