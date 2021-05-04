重点关注欧元/英镑和FTSE

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/5/4 12:48:00
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Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

欧元/英镑关注英国制造业PMI数据

英镑正得到经济活动重启的乐观情绪支持。但北爱尔兰DUP领导层选举将市场的目光锁定脱欧问题。

法国最近驳回了英国对脱欧后捕捞许可的补充修改条款。

在美元普遍走强势头下欧元承压走弱，但夏季对旅行限令的放松有望提振欧元。

英国4月制造业PMI有望确认60.7的初值。

欧元/英镑后市走势？

欧元/英镑交投于其4月初以来的上升趋势线，但过去几周还是无力上破0.8720，反而受制于相对确定的区间内。

该交叉盘交投于20和50期指数移动均线下方不远处且RSI支持扩大下行。

需要下破上升趋势线兼今天低点0.8670才可能打开扩大下行的空间，目标4月19日低点0.8590。如果攻克，后市下看0.8500的整数位。

但若欲上涨，可能需要上破0.8720后上看2月11日高点0.8780。

 

FTSE挣扎于7000附近

围绕着经济活动重启的乐观情绪继续支持FTSE，随着5月17日将重新接纳部分境外游客且欧盟披露了海外游客计划，旅游股可能受到重点关注。

在对印度疫情危机的担忧中油价小幅下跌，可能拖累主要原油股的走势。

FTSE后市展望

FTSE周二似乎将要小幅上涨，在周一0.45%的涨幅上继续走高。

FTSE交投于2月初以来的上升趋势线之上，也交投于20与50期指数移动均线的上方，暗示趋势向上。RSI高于60，同样支持扩大上行，斩获一定的涨幅。

为了上看7020的趋势线阻力，需要攻克7000。但鉴于此价位的高度不确定性，能否冲高受到质疑。

支撑位可见于20期指数移动均线6920，如果失守可引发跟风抛盘。为逆转当前涨势，需要下破50期指数移动均线与上升趋势线相汇的6850。


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