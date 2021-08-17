重点关注交易：欧元/英镑、道琼斯指数

尽管英国就业报告鼓舞人心，欧元/英镑仍然走高

尽管英国就业市场数据向好，而欧元区第二季度GDP数据尚未发布，欧元/英镑仍小幅走高。

英国5月新增就业岗位9.5万个，远高于4月的2.5万和预期值7.5万。

截至6月份的三个月，失业率自4.8%降至4.7%

工资年率增长8.8%，预期为8.5%

欧元区第二季度GDP也即将出炉，鉴于此次是二次估值，因此，除非出现明显偏差，否则料不会像初值一样引发市场大动。预计GDP季率增长2%。

欧元/英镑接下来怎么走?

货币对今年以来持续推低，自4月底以来一直交投于下行通道内部，低于50和100天均线，表明看跌趋势确立。

货币对自上周触及的18个月新低1.8450反弹，目前已收复0.85。MACD指标看涨交叉支撑进一步上行。

买家需拿下0.8560阻力位，即50天均线、下行通道上轨和8月高点的交汇点，此处或难以攻克。升穿或继续测试100天均线0.8590，若上破，短线下跌趋势落空，7月高点0.8670在望。

下档方面，4月低点0.8470或提供支撑，然后是18个月低点0.8450和下行通道下轨。若失守，支撑看向2020年1月以来最低水平0.8390。

在鲍威尔讲话和零售销售数据出炉前，道琼斯指数自历史高点回落

在中国新冠肺炎病例攀升及更严格封锁的背景下，周二市场风险规避主导。阿富汗地缘政局动荡也加剧了这种悲观情绪。

美国零售数据备受关注，在6月意外上升至0.6%之后，预期7月零售销售将下降0.2%。

上周五公布的数据显示，美国消费者信心处在近10年来最低水平。疲软的消费者情绪通常意味着人们会控制支出。零售数据中会反映这一趋势吗？

美联储主席鲍威尔也将发言。如有任何迹象显示美联储正在为收紧货币政策进行铺垫，这种周期性的轮动都将加剧。





道琼斯指数接下来怎么走?

道琼斯指数自7月低点33737点反弹后一路稳步走高，上一交易日创下35630点历史新高。

指数交投于其多周上升趋势线上方，也高于4小时图50和100均线，构筑看涨趋势。

RSI仍处于看涨区间。但鉴于信号良莠不齐，暗示下挫。

若要展开有意义的下跌，首先需下穿上升趋势线支撑位35430，然后是35285位置50均线和35140的100均线，后者过去曾充当强劲支撑，若失守，则短线升势落空。只有下破34750，卖盘才能占据上风。

只有上破35640点才能攻入历史新高。

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