欧元/英镑等待PMI；DAX承压下挫

欧元/英镑受令人失望的英国CPI数据推高，关注PMI报告

英国2月CPI月率上涨0.1%，虽然高于1月的下降0.2%，却依然远低于上涨0.5%的预期值。CPI年化后上涨0.4%，低于0.7%的前值，也远低于0.8%的预期值。

欧元区和英国的制造业与服务业PMI报告很快将要揭晓。

从整体来看，英国疫苗投放计划的进展明显快于欧盟的进展，也在过去几个月全面利多英镑。

欧元/英镑后市走势？

欧元/英镑年初以来持续走弱，但上周在0.8540企稳。

价格自该位反弹，站上12月中旬以来的下降趋势线，同样站上20天均线。

价格在0.8650强阻力位处遇阻，该位在过去两周一直抑制其上行空间。为了上攻0.8700/10整数位和50天均线，需要攻破前述强阻力。如果站于其上，多头可望蓄势上攻。

但若无力击破0.8650，价格或回踩20天均线所在的0.86，然后再度剑指年内低点0.8530。

如何交易外汇？

DAX在避险交易中走弱

在避险环境中，DAX和其它欧洲股指一起走向低开。

德国在周初时将封锁管控措施延长，引得疫情关切卷土重来。

德国与欧元区的制造业和服务业PMI将要发布。

疫情期间制造业一直是个亮点。数据有望显示服务业的萎缩程度有所减弱。

DAX后市何去何从？

DAX回到11月初以来的上升趋势线上方，日图也交投于50和100天均线上方，确认了当前的上涨趋势。继上周触及145800历史高点后，多头丧失了动能。

但射日之星指向向下反转。空头目前正在考验上周高点14595构成的支撑位，如果下破，可能逆转短线上涨趋势。如果下破，下一步可能下看上周低点14400。空头要想获得动能，需要攻克上升三角形上轨与下轨相汇构成的强支撑14250，并为DAX展开幅度更大的下跌奠定基础，后市目标100期均线和2月低点13640。

而若守住14600，看跌反转或许落空并被视为假突破信号，后市可能先后上看历史高点和15000整数关口。

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