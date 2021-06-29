嘉盛集团：重点关注交易：DAX指数和石油

撰文：FIONA CINCOTTA

DAX指数尝试攀升，聚焦德国CPI、欧元区和美国消费者信心数据。原油等待API库存数据出炉。

DAX指数尝试攀升，聚焦德国CPI、欧元区和美国消费者信心数据

欧洲股市接棒创历史新高的华尔街小幅上行。亚洲股市因德尔塔变异毒株引发的关切承压。

注意力将转向德国CPI数据，预计6月通胀年率自5月的2.5%降至2.3%。CPI月率预计将自0.5%降至0.4%。

欧元区消费者信心及稍后发布美国消费者信心可能也都会对市场情绪产生影响，

DAX指数接下来怎么走？

DAX指数自6月15日站上15800历史高点以来持续推低。指数交投于其两周下降趋势线下方，同时低于4小时图50和100均线。

50均线下穿100均线，构筑看跌信号。MACD看来也将形成看跌交叉，卖盘因此继续满怀希望。

支撑位落在15500，该水平6月曾多次封底下行。若下破，卖盘或看向15440。只有失守该价位才能为卖盘提供动能，目标锁定15270。

只有拿下50均线15585才有望展开反弹，然后是15630位置的100均线和下行趋势线交汇处，此处或构筑顽固阻力。若升穿，卖盘将看向15750点，然后是15800上方历史高点。

API库存报告出炉前的油价走势

油价周一走低，随着投资者消化德尔塔变异毒株感染病例增加并展望本周晚些时候的OPEC+会议，原油或继续下行承压。

欧佩克将于周四召开会议，在经济持续复苏的情况下，预计该组织将增加约50万桶/天原油供应量。

随着澳大利亚进入为期两周封锁期，而英国也在全力控制疫情，传染性极强的新冠德尔塔变异毒株引发市场不安情绪。

美国石油协会(API)将于今天晚些时候公布原油库存数据。

油价接下来怎么走？

西德州中质油（WTI）正试图下破5月底以来上升趋势线。RSI正形成看跌交叉，支持进一步下跌情境。

只有明确下穿趋势线支撑才能带来推低，从而为探向心理关口70.00开启大门。若失守该价位，则为锁定67.70-40区域3月9日高点和50均线创造条件。

若油价未能有意义地跌破上行趋势线，油价或继续朝着上周触及的两年半高点74.20回升，然后攻向2018年10月高点76.80。

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

本文所含内容及观点仅为一般信息，并无任何意图被视为买卖任何货币或差价合约的建议或请求。文中所含内容及观点均可能在不被通知的情况下更改。本文并未考虑任何特定用户的特定投资目标、财务状况和需求。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。本文所载信息之来源虽被认为可靠，但作者不保证它的准确性和完整性，同时作 者也不对任何可能因参考本文内容及观点而产生的任何直接或间接的损失承担责任。

期货、期货期权、外汇和其他产品保证金交易存在高风险，不适合所有投资者。亏损可能超出您的账户注 资。增大杠杆意味着增加风险。黄金、白银现货交易不受《美国商品交易法案》的监管。差价合约(CFDs) 不对美国居民提供。在决定交易外汇之前，您需仔细考虑您的财务目标、经验水平和风险承受能力。文中 所含任何意见、 新闻、研究、分析、报价或其他信息等都仅作与本文所含主题相关的一般类信息，同时我 们不提供任何投资、法律或税务的建议。您需要合适的顾问征询所有关于投资、法律或税务方面的事宜。 有关 FOREX.com 或嘉盛集团请参考嘉盛集团股份有限公司 (GAIN Capital Holdings Inc.) 以及旗下子公司相关信息。