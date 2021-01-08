两种交易值得关注：Dax触及历史新高，非农前的美元指数

Dax指数创历史新高，不过看来已开始出现超买。美元指数试图扩大反弹，但需有意义地升穿90。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/1/8 14:17:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

在创历史新高后，Dax指数现在如何？

  • 在华尔街强劲收盘及隔夜亚洲市场创纪录高位后，受疫苗乐观情绪和经济强劲复苏希望的支撑，Dax指数同样继续上涨，攻入14000上方历史新高。
  • 德国工业生产增长0.9%，预期+0.7%。

DAX技术面分析

日线图上，Dax指数交投于20、50和100均线上方，表明多头在很大程度上成为主导。此外，我们已看到50均线上穿100均线，从而构筑又一个强烈看涨信号。

    但值得注意的是，RSI已达到70，进入超买区域，因此应对激进的看涨交易保持谨慎。RSI超买，表明继续推高前，价格可能先行回落。

即时阻力位可见于今日高点和纪录新高14120，然后是整数位14500。

另一方面，即时支撑位落在1月低点13580，若下破，则看向13220位置的50均线，然后是100均线和心理关口13000支撑。




美国就业报告发布前，美元指数测试90.00

  • 欧洲开盘前，美元指数小幅推高，延续前一交易日涨势。
  • 备受关注的就业报告料显示新增就业继续疲弱，12月新增就业人口预计较11月的24.5万降至7.1万。

请参阅我同事Matt Weller的《非农预览报告》。

美元指数自去年3月底以来一直呈下跌趋势，虽然日线图趋势仍然看跌，但至少短线来看，4小时图显示逆转迹象。

美元指数已自89.20这个多年新低回升，并朝着心理关口90.00迈进。

4小时图上，美元指数上破50和100均线，RSI也落在50上方看涨区域，但低于70超买水平。这些信号表明，美元指数可能还有进一步上行空间。

但这将取决于美元指数能否升穿当前阻力位90.00。若拿下该关键水平，90.44将成为焦点。攻破该水平则打消当前看跌趋势，看向90.60，然后是91.00。

反之，关注1月低点和多年低点89.2，然后是2018年关键水平89以及2010年高点88.6。


相关主题： 德国达克斯指数 美元指数

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