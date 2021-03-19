作为全球最著名的社交媒体公司之一，推特(Twitter)自2013年上市以来的股价走势就一直牵动着投资者目光。2021年，随着其价格屡创新高，推特股价征程继续。

通过本文，您可以进一步了解推特 IPO以来的股价发展及其上市前业务背景相关信息。

推特简史

但首先，让我们简要回顾一下推特的历史及它如何走到了今天的市场位置。这一切都始于播客公司Odeo董事会成员2006年的一次头脑风暴会议。比兹•斯通(Biz Stone)、杰克•多尔西(Jack Dorsey)、诺亚•格拉斯(Noah Glass)和埃文•威廉姆斯(Evan Williams)共同提出了一种与小群体而非单个收件人沟通的短信服务概念。

同年晚些时候，推特自Odeo董事会成员创办的一家公司剥离出来正式单飞。在一次成功的交易大会之后，该平台推文数量在2007年稳定增长至每季度40万条。推特于2007年7月获得了500万美元的A轮融资，到2008年，该公司已获得价值1500万美元的B轮融资，每季度推文发布量达到1亿条。

推特最初如何赚钱？

推特最初通过与谷歌和微软达成的搜索协议(分别价值1500万美元和1000万美元)赚钱。通过协议，后者向推特支付费用，以允许其访问推文并显示相关搜索结果。但随2010年着推特开始启动平台广告销售，这部分业务将成为其主要收入来源。

来到2013年，推特在纽约证券交易所(NYSE)首次公开募股(IPO)。2020年，该公司年收入达37.2亿美元，截至2019年，推特于全球设有25个办事处，员工数量达4900名。

请参阅《2021年重点关注IPO》。

推特股价发展史

让我们来看看2013年推特股价征程开始以来的重要事件，探索这家全球社交媒体顶流公司的起起落落。

2013年11月：推特于纽约证券交易所上市

2013年是IPO的大年，当年共有222家公司上市，融资约550亿美元。在所有的IPO中，推特11月的纽交所(NYSE)上市最受关注。这家社交网络公司文化影响力的提升吸引了市场参与者，开盘价格自26美元飙升至近45美元。而此次IPO中公开发售的股票数只有7000万股，占公司总股份的13%。

股价走势：隔夜上涨73%

2014年2月：财报令人失望，股价初期推低

2013年12月上旬，推特股价持续上涨，投机者仍显露出在其上市初所持乐观情绪。但2月初，推特上市后发布的第一份财报用户增长停滞，用户参与度下降，公司股价应声下跌23%。

股价走势：隔夜下跌23%

2014年8月：收益报告积极，多头备受鼓舞

在经历了2014年一整年的风风雨雨之后,随着财报显示每股收益自上年的亏损12美分增长至盈利2美分，营收也提高至3.12亿美元，较上年大增124%，推特股价重回正轨。

股价走势：财报发布后上涨7%

2015年8月：用户基数增长缓慢，股价下跌

2015年8月，推特遭遇了一个非其所愿的里程碑事件，股价跌破IPO发行价。原因是什么?尽管盈利策略已初见雏形，但用户基础增长缓慢问题仍持续存在。此前，该公司市值已在短短4个月内缩水了一半。

围绕其业内领先地位的隐忧，加上50天均线下穿100天均线构筑的技术面“死叉”带来不祥预兆，推特股价身陷囹圄。

股价走势：一个月中下跌34%

2016年8月：微软收购猜想

有传言称，微软首席执行官史蒂夫•鲍尔默(Steve Ballmer)与沙特投资家阿尔-瓦林•本-塔拉尔王子(Prince Al-waleen Bin-Talal)竞购推特，从而引发了微软可能收购推特的猜测。同时也有其他分析师认为真正的买家可能是谷歌母公司Alphabet。最后，这笔交易并无下文，但传闻带动推特股价短线大幅上扬。

股价走势：隔夜上涨5.25%

2018年2月：公司首次实现盈利，股价上涨

这是推特迎来的一个更为积极的里程碑，进一步巩固了整体充满希望的2017年和2018年伊始昂扬基调，推特首次实现9100万美元利润，较前一年1.67亿美元亏损有了巨大改善。此外，每股收益19美分，超过了预期的14美分。营收表现同样令人印象深刻，达约7.31亿美元，超过分析师预估的6.86亿美元。

股价走势：财报发布后上涨4%

2018年7月：在删除虚假和冒犯性账户后，推特称其用户减少了100万。

2018年，推特开始打击虚假账户和它认定的“冒犯性”账户，最终导致约7000万用户被清除。推特在发现5万个俄罗斯相关账户自动发布2016年美国总统大选材料后出台了上述措施。尽管采取了积极措施清理用户基础，但市场参与者对这一消息反应不佳，约60亿美元市值应声蒸发。

股价走势：隔夜下跌20%

2019年10月：由于软件故障影响广告服务能力，股价走跌

广告软件技术故障在2019年10月重创推特，数百万的新增用户也未能缓解其股价跌势。这一挫折导致买家减仓，而雪上加霜的是利润也自上年的7.89亿美元降至仅3700万美元。

股价走势：隔夜下跌19%

2020年10月：由于每日新增用户数量未达分析师预期，股价下跌

2020年10月，推特宣布第三季度盈利高达9.36亿美元，预期7.77亿美元，但亮眼盈利和强劲的每股收益都未能打消投机者对用户增长疲弱的疑虑。分析师原预计该季度新增用户1000万，但实际数字却只有令人失望的100万。而此前第二季度新增用户为2000万。

股价走势：隔夜下跌19%

2021年2月：雄心勃勃的增长计划促使乐观情绪激增

推特2021年2月宣布三个长期目标，推特投机者信心升温。首先，推特计划争取2023年营收自2020年的37亿美元至少翻一番，达到75亿美元以上。其次，计划 2023年第四季度日活跃用户达到3.15亿目标，最后，计划构建更多可使每个员工直接推动日活用户或营收的功能。推特的“三板斧”赢得了多头的信任投票。

股价走势：公告后上涨3.7%

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