ASX200遭遇逆风，减持多仓

交易员们希望得出这样一个结论，疲弱的就业数据将刺激共和党领导人“同意”9000亿美元的两党抗疫援助措施提案。

然而，12月18日两院圣诞节休会期即将到来，留给协议达成的时间越来越少，股票交易员的耐心将面临考验。而鉴于在关键政策问题上，美国政策制定者们已经习惯了拖到最后一刻再做定夺，对市场耐心的要求也就更高了。

中澳关系的持续恶化加剧了对ASX200指数的担忧。当前政局促使澳大利亚政府预测机构Abares警告称，2020-2021年，尽管产量大丰收，澳大利亚农业出口总值将下降7%，探入五年来最低水平。

美国一家知名投行就中国采取极端措施，切断自澳大利亚所有铁矿石进口，并阻止中国学生前往澳大利亚大学求学这一可能情境进行了数据预测。这种情况下，澳大利亚经济增长将受沉重打击，尽管或可自此反弹。

这些不利因素在一定程度上解释了为什么ASX200今天早些时候遭遇抛售，并于6715附近构筑一个潜在双顶。我总对双顶有些警惕，尤其当其与日K线动能丧失一致的时候。两者结合，通常发出一个短线修正警告。

因此，目前价格6659一线，我已部分了结了美国大选前5900附近以来持有的多仓获利。

这将让我保留了一个与中期看涨观点相符的核心多仓。不过，若股指跌向6300，这种策略提供了短线重建多仓的灵活性。