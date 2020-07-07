全球股市大涨后进入休整

继周一大涨之后，当时纳斯达克创下历史新高、标普500指数连续第五个时段收高、FTSE斩获2%的涨幅，周二投资者休整。
美国经济到目前为止看起来强劲
美国ISM非制造业数据同样提振前一时段的人气。ISM指数6月上冲至57.1，远高于预测值，也明显好于45.5的前值。美国主导经济领域服务业的回暖提升这样的乐观情绪，即V形复苏仍然有可能。这种可能性当然取决于美国当局控制新冠疫情的能力。
澳洲联储维持利率不变，但提振作用遭墨尔本封锁掩盖
由于广告招聘与零售销售的飚升表明澳大利亚正在复苏，澳洲联储一如预期维持利率在0.25%不变。澳洲联储主席宣布，全球经济已度过萎缩的最糟糕时期。但对澳大利亚第二大城市病例激增的担心突显未来的艰巨。澳大利亚人口最多、经济实力最强的维多利亚和新南威尔士将关闭其边境；墨尔本将进入为期6周的封锁；这两则消息导致澳元自澳洲联储决议带来的高点处回落。
在第一轮传播中，澳大利亚一直是迅速控制疫情的典范。但最新的爆发表明，没有疫苗根除新冠病毒是多么困难。
英国大型企业将发布财报
今天英国经济日历清淡，但包括JD Sports、Halfords 和 Whitbread在内的多家企业将发布财报则弥补了交易员的缺憾。Boohoo据预测同样备受关注。前一时段，该公司被指责在新冠疫情期间奴役劳工、贩卖人口与提供的工作环境恶劣，股价因此暴跌23%。
焦点同样也将转向英国财政大臣，后者有望在明天发布一份迷你预算报告，在其中宣布一项应对新冠疫情的纾困计划。
FTSE 图表
美国经济到目前为止看起来强劲
美国ISM非制造业数据同样提振前一时段的人气。ISM指数6月上冲至57.1，远高于预测值，也明显好于45.5的前值。美国主导经济领域服务业的回暖提升这样的乐观情绪，即V形复苏仍然有可能。这种可能性当然取决于美国当局控制新冠疫情的能力。
澳洲联储维持利率不变，但提振作用遭墨尔本封锁掩盖
由于广告招聘与零售销售的飚升表明澳大利亚正在复苏，澳洲联储一如预期维持利率在0.25%不变。澳洲联储主席宣布，全球经济已度过萎缩的最糟糕时期。但对澳大利亚第二大城市病例激增的担心突显未来的艰巨。澳大利亚人口最多、经济实力最强的维多利亚和新南威尔士将关闭其边境；墨尔本将进入为期6周的封锁；这两则消息导致澳元自澳洲联储决议带来的高点处回落。
在第一轮传播中，澳大利亚一直是迅速控制疫情的典范。但最新的爆发表明，没有疫苗根除新冠病毒是多么困难。
英国大型企业将发布财报
今天英国经济日历清淡，但包括JD Sports、Halfords 和 Whitbread在内的多家企业将发布财报则弥补了交易员的缺憾。Boohoo据预测同样备受关注。前一时段，该公司被指责在新冠疫情期间奴役劳工、贩卖人口与提供的工作环境恶劣，股价因此暴跌23%。
焦点同样也将转向英国财政大臣，后者有望在明天发布一份迷你预算报告，在其中宣布一项应对新冠疫情的纾困计划。
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