全球股市大涨后进入休整





继周一大涨之后，当时纳斯达克创下历史新高、标普500指数连续第五个时段收高、FTSE斩获2%的涨幅，周二投资者休整。美国经济到目前为止看起来强劲美国ISM非制造业数据同样提振前一时段的人气。ISM指数6月上冲至57.1，远高于预测值，也明显好于45.5的前值。美国主导经济领域服务业的回暖提升这样的乐观情绪，即V形复苏仍然有可能。这种可能性当然取决于美国当局控制新冠疫情的能力。澳洲联储维持利率不变，但提振作用遭墨尔本封锁掩盖由于广告招聘与零售销售的飚升表明澳大利亚正在复苏，澳洲联储一如预期维持利率在0.25%不变。澳洲联储主席宣布，全球经济已度过萎缩的最糟糕时期。但对澳大利亚第二大城市病例激增的担心突显未来的艰巨。澳大利亚人口最多、经济实力最强的维多利亚和新南威尔士将关闭其边境；墨尔本将进入为期6周的封锁；这两则消息导致澳元自澳洲联储决议带来的高点处回落。在第一轮传播中，澳大利亚一直是迅速控制疫情的典范。但最新的爆发表明，没有疫苗根除新冠病毒是多么困难。英国大型企业将发布财报今天英国经济日历清淡，但包括JD Sports、Halfords 和 Whitbread在内的多家企业将发布财报则弥补了交易员的缺憾。Boohoo据预测同样备受关注。前一时段，该公司被指责在新冠疫情期间奴役劳工、贩卖人口与提供的工作环境恶劣，股价因此暴跌23%。焦点同样也将转向英国财政大臣，后者有望在明天发布一份迷你预算报告，在其中宣布一项应对新冠疫情的纾困计划。FTSE 图表