贸易关系趋于紧张

人民币兑美元今天早上贬值1.43%，至7.07。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/8/5 15:16:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

人民币兑美元今天早上贬值1.43%，至7.07。持续紧张的美-中贸易关系令全球市场情绪低落，其中恒指下挫3%。科技股承压尤其严重，其中纳斯达克跌1.32%；标普500出现今年迄今表现最差的一周，且后市可能扩大下行。

投资者逃往避险资产

在贸易关系忧虑的打压下，投资者逃往债券市场，并导致欧洲股市全线下挫。10年期政府债券殖利率跌至历史低点，其中德国的报在-0.488%、荷兰的报在-0.376%、法国的报在-0.256%。

FTSE下跌1.29%；英镑兑美元涨1.22%。越来越多的市场人士猜测，首相Boris Johnson计划在10月31日脱欧后举行提前大选。投资者现在期待该事件可以结束正在进行中的脱欧“长篇故事”。

在全球持续不断的紧张贸易关系影响下，各国央行大举买进黄金，推动黄金价格逆市大涨至6年高点1453。全球需求萎缩导致油价跌至55。

请注意，并不是所有地区都可以交易上述产品。



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