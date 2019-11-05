贸易谈判乐观前景推高FTSE

美国与中国更加接近于打破贸易谈判的僵局，这为FTSE注入活力。有报道称，美国正在考虑解除对价值1120亿美元进口中国商品的关税，以促进阶段1贸易协议的敲定。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/11/5 17:10:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

美国与中国更加接近于打破贸易谈判的僵局，这为FTSE注入活力。有报道称，美国正在考虑解除对价值1120亿美元进口中国商品的关税，以促进阶段1贸易协议的敲定。

尽管报告本季度净亏损，Primark的所有者AB Foods仍以4.22%的涨幅领涨。但该公司的全年业绩依然乐观，保持盈利的同时加大在南欧的扩张计划力度。

总部在布里斯托尔的Imperial Brands报告的营业利润甚至低于9月修正后的数字，当时该公司减半之前对全年成长的预期值。受美国调味品禁令的影响，该公司业绩乏味。除了寻找新的增长方向之外，随着现任首席执行官正在离职中，该公司也在寻找新的人选。

交易员看淡大选的积极前景，英镑走平

大选进入全速竞选阶段，外汇交易员几乎找不到买入英镑的理由。市场预计接下来六周的竞选只会带来一个僵持不下的议会。英镑兑美元近期的反弹因此遭切断，报在1.2886。英镑兑欧元有所上扬。

贸易谈判的乐观情绪促使美元转身，推动其兑避险日元上涨。美元接下来的焦点将在美国将在下午揭晓的众多数据，包括9月贸易帐、经皮书和10月PMI综合指数。


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