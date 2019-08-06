股市全线下行

随着投资者争相避险，全球股市和能源市场昨天大幅抛售，随后出现反弹。由于美联储9月出手降息的市场预期升温，美国股市大挫，美元兑G10货币下行。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/8/6 15:00:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

随着投资者争相避险，全球股市和能源市场昨天大幅抛售，随后出现反弹。由于美联储9月出手降息的市场预期升温，美国股市大挫，美元兑G10货币下行。

亚洲市场全线下跌。受创最为严重的的是恒指（跌幅达2.41%)和ASX 200（跌幅2.49%）。日元走强导致日本出口商承压，日经指数和东证指数分别下跌了1.80%和1.75%。

欧洲股市在昨日遭受重创后有所回升，但富时100指数早盘交投下行0.2%。劳斯莱斯中期财报积极，亏损收窄，预计现金流将有所改善。NMC Health股价下跌2.12%，Centrica股价下跌1.97%。受与外卖网站takeaway达成合并协议的消息提振，Just East股价上涨1.39%，JD Sports股价上涨1.07%。

西德州原油跌至每桶 $53.72，布伦特原油价格几乎触及 $60。而黄金则跃升至 $1475/每盎司。


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