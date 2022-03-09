顶级镍矿股：镍价大涨，如何交易？ - 嘉盛官网

镍价飚升，站上10万美元

市场担心俄乌冲突之下西方政府对俄罗斯进行孤立，将使得从小麦、玉米到钯金和镍的供应大幅缩水。大宗商品价格因此飚涨。

隔夜有报道称，3个月期LME镍的价格在短暂超过每公吨100,000美元大关后创下历史新高。伦敦金属交易所（LME）被迫于今天上午宣布，因为“隔夜价格上涨幅度空前” 而暂停镍的交易。LME还指出，乌克兰事件的持续升级导致价格不稳定。预计LME至少今天都不会恢复镍的交易，而且如果形势还是不稳定，暂停交易的时间可能延长。

分析师指出，镍价近期的暴涨也是空头回补的结果。该金属的大量空头被迫了结以减少损失，反过来加速了价格的上涨。

下图是现货镍价格（不同于3个期LME价格），可以清楚看到镍的价格单本周就出现了巨大的涨幅：

PGM价格同样上涨

俄罗斯也是其它大宗商品的生产大国，俄乌冲突同样造成这些金属价格飚升。值得注意的是，镍是一种副产品，在公司开采地底其它各种各样的金属，比如其它的铂族金属（PGM）时被一起开采出来。钯和铂就是铂族金属成员，随着俄乌危机爆发，两者的价格也在上涨。

值得注意的是，必和必拓（BHP）今天刚刚表示，镍价的飙升将波及其它大宗商品的价格，进一步加剧通货膨胀并阻碍全球经济增长。

顶级镍矿股票

接下来我们看看一些主要的镍生产上市公司及其在镍价上涨期的表现。全球几大矿业巨头，力拓（Rio Tinto）、必和必拓和英美资源集团（Anglo American）都生产镍，但其生产的大宗商品范围较广。而市场上的其它参与者，即使并非纯粹的镍矿生产商，也能向投资者提供更直接的参与机会。

这些市场参与者为我们提供了另一种交易镍市场的方式，比如接下来我们要介绍的第一只矿业股Norlisk Nickel。这些矿业股的价格常常追随镍等大宗商品的价格，但也受到其它因素的左右。

Norilsk Nickel

Norilsk Nickel是俄罗斯最大的矿业公司，也是世界上最大的镍生产商之一。该公司于2021年开采了20万吨镍，但其收入只有大约五分之一来自这种金属，其它收入来自钯、铂、铜、钴和金等矿物。Norilsk Nickel不仅是镍，也是其它多种矿物的大型生产商。

然而，俄罗斯面临的制裁可能威胁俄罗斯主要大宗商品的出口，从而重创全球供应。Statista 数据显示，仅俄罗斯的Norilsk Nickel公司就为全球供应8%以上的镍。这也解释了最近几周镍的价格疯涨的原因。

与此同时，投资者担心Norilsk Nickel公司被切断与国际市场的联系，无法将其产品卖到俄罗斯影响范围以外的地区，所以抛售其股票。

Norilsk Nickel股价自俄乌冲突爆发以来暴跌逾80%，目前跌至历史低点。只要当前地缘政治局势没有改观，Norilsk Nickel的股票就将继续失宠。但一旦紧张局势缓和，股价就有望强力反弹。

Vale

巴西淡水河谷

巴西淡水河谷（Vale）是矿业巨头，在全球30个国家开展业务，不仅是世界上最大的镍矿生产商，也是最大的铁矿石生产商。该公司生产的高等级镍是制造电池和钢铁的完美材料。巴西淡水河谷的镍业务集中于巴西、加拿大和印度尼西亚，而它的铁矿（也是炼钢的一个关键成分材料）也在巴西，并在阿曼和中国建有生产铁矿石颗粒的工厂。

该公司在2021年第四季度成功地大幅提高了镍的产量，摆脱当年初罢工行动的影响，充分享受了镍价上涨的好处。但这样的好处也因生产成本的上升而打了折扣。

巴西淡水河谷股价自11月中旬以来一直处于上涨趋势中，最近更是因为过去两周大宗商品价格飚升而加速上扬。周一，多头成功推动价格创下7个月高点21。但因为进入了超买区域，催生获利回吐盘。如果延续当前趋势，价格可望收复21并剑指23。即使价格跌至200天均线17，也可能有能力维持当前上涨趋势。但如果跌破17，可能打开下行空间，先后跌至100天均线16和50天均线14.50。

金川集团

金川集团（Jinchuan Group）是中国国有矿业公司，在香港上市。该公司是世界第三大镍生产商和第四大钴矿商，以及不容忽视的铜和PGM生产商。它的采矿业务在刚果民主共和国和赞比亚展开，还拥有一个影响范围不弱的活跃金属交易部门。金川公司2021年的营收因为价格上涨抵消了产量下降的影响而增长23%强。

俄罗斯和中国之间有很多贸易往来。为维持双边关系，中国一直避免卷入地缘政治危机。投资者在进行相关交易时要记住这一点。

金川集团股价自11月中旬以来不断攀升但一直难以攻克1.49。该位在过去一个月里多次破坏了股价的上涨努力。所以，价格收上该位才有机会启动短线上涨趋势，重新上看2021年2月高点1.55。如果受制于1.49且上涨动能耗尽，股价可能迅速回到三根移动均线下方，最终跌破1.26。

Sibanye Stillwater

南非Sibanye Stillwater公司开采各种大宗商品，包括铂金、钯金和黄金，但其庞大的作业量也意味着开采出了大量的副产品镍，成为世界上最大的镍生产商之一。该公司的矿山分布在北美、拉丁美洲和非洲，但其最大的镍作业位于法国。

该公司2021年业绩创下记录。价格的上涨抵消了PGM产量减少的影响，而且在整个行业生产成本上升的时候设法降低了生产成本。也就是说，该公司的利润不仅获益于价格的上涨还得益于成本的下降。

该公司股价自12月创下14个月低点以来涨逾62%，俄乌冲突爆发后更是加速上涨。然而，在昨天创下20.64高点（亦是去年4月的历史高点）之后丧失了上涨动能。股价需要站上20.64历史高点才有上涨空间，这点也得到了看涨RSI和放大的成交量的验证，而50天均线最近上穿200天均线是又一看涨信号。然而，在维持当前涨势的前提下，股价有跌至17的空间。价格和RSI背离的事实暗示价格可能暂时朝趋势线回撤，如果下破，可能打断当前上涨步伐，打开下探50天均线和100天均线的空间，目标15附近。

镍价格震荡对电动汽车股票的影响几何？

镍主要应用于炼钢，但其更为人所知的地方是在电动汽车的电池生产中发挥越来越大的作用，而俄罗斯是全球最大的电池级镍生产国。

在俄乌冲突爆发之前的各种预测显示，今年镍的供应可能跟不上增长的需求。而俄乌冲突的爆发则使得人们高度担心，今后这种供需的不平衡只会加剧。

电动汽车股业已承受其它关键零部件和半导体芯片短缺的压力，这种压力推升成本，导致电动汽车价格上涨。大部分电动汽车生产商承认，要加速人们向更加绿色的交通工具转型，需要降低汽车的价格。而各种供应的不足导致汽车价格上涨，则会阻碍转型的进程。

时机也是个不容忽视的因素。电动汽车市场不乏参与者，还有不少公司将进入该市场。而且，仅2022年就将有数百种新车型推出。像Rivian和Lucid最近才开始向市场推出电动汽车，而从初创公司Fisker到传统汽车生产商福特（Ford）等计划在今年推出新的电动汽车。这些因素都只会加剧电动汽车行业对资源的争夺，在供应趋紧之际需求升温。

因为钯和其它金属也是制造催化转换器的关键部件，传统汽车制造商同样面临着风险。大众汽车公司（Volkswagen）已经宣布，受一系列行业逆风的影响，不再接受某些混合动力车的订单。

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan