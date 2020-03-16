是时候逢低买入航空股了吗？

随着越来越多的国家关闭边境、限制人员流动，航空业受到的影响将是史无前例的：程度大于9·11时期。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/3/16 21:08:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

随着越来越多的国家关闭边境、限制人员流动，航空业受到的影响将是史无前例的：程度大于9·11时期。航空业帮助了新冠病毒的传播，也成为该病毒最大的“受害者”。

周末的时候，美国总统将英国加入不再接受入境的国家名单。意大利同样已经关闭其边境，与此同时，西班牙、德国等国家采取了严格的措施，阻止旅行以帮助控制病毒的蔓延。

到目前为止的影响

疫情对航空业的影响之快之深达到惊人的地步。由于EasyJet 和Ryanair 停飞（称其将停飞所有飞机），British Airways砍去75%的航班。在航空业苦苦挣扎于飞行限制、需求萎缩之际，TUI暂停大部分运营。

工业警告称，成千上万个工作岗位可能消失。全球航空联盟呼吁各国政府进行干预，支撑起这个濒临崩溃的行业。

受到冲击的不再只是Flybe这样的小公司。British Airways也暗示，公司可能无法扛过长期的旅行禁令。3月5日，International Air Transport Association预测，对全球航空业今年营收的影响可能在1130亿美元左右，这个数字相当于去年营收的20%左右。

航空业所遭遇的困境当然体现于股价上。欧洲与美国航空公司的股价暴跌，而且速度快于大盘。British Airways的母公司IAG股价在过去三周里重挫70%而FTSE在此文发稿时下跌37%。





有望反弹？

我们都知道不要去接掉落的飞刀。航空股的反弹主要视乎疫情持续时间而定。

如果旅行禁令与低预定水平只持续一两个季度，大部分航空公司应可度过难关。

像Cathy Pacific 这样的航空公司业已呈现初期活力迹象。香港到达游客因疫情而遭到严重影响，其中80%的飞机因旅行禁令和需求萎缩而停飞。但明智、反应迅速的行动已经快速控制住疫情和致死率。航班正在试探性增加。依据疫情过去的经验，旅游和休闲旅行可能得到机票销售的刺激而迅速回暖，最快可能是这个夏天。

但随着企业削减开支，以电话会议取代商务旅行，商务旅行方面可能发生更为永久的变化。

是时候逢低买入？

现在远不到下结论称航空股筑底的时候，情况很可能继续恶化。IAG股价已经下跌70%，但该公司今天的前景并没有比年初恶化70%。我们不要忘了，IAG去年取得28.9亿英镑营业利润。IAG股价的下跌由情绪而非业绩驱动，将有一个逢低买入航空股的机会，但远不到那个时候。

Norwegian Air被视为面临特别高的风险，或许只能再扛几周。

美国航空公司Delta被认为实力强劲，盈利能力强。


相关主题： 股市 Coronavirus

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

Reddit上的热门股票趋势
Joshua Warner
十一月 28, 2022 04:00 上午
    波音第一季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
    Joshua Warner
    四月 27, 2022 06:25 上午
      微软第三季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
      Joshua Warner
      四月 26, 2022 04:35 上午
        科技巨头股一季度财报前瞻：估值或遭遇重大考验- 嘉盛官网
        Joshua Warner
        四月 22, 2022 03:30 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。