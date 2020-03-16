是时候逢低买入航空股了吗？

随着越来越多的国家关闭边境、限制人员流动，航空业受到的影响将是史无前例的：程度大于9·11时期。航空业帮助了新冠病毒的传播，也成为该病毒最大的“受害者”。
周末的时候，美国总统将英国加入不再接受入境的国家名单。意大利同样已经关闭其边境，与此同时，西班牙、德国等国家采取了严格的措施，阻止旅行以帮助控制病毒的蔓延。
到目前为止的影响
疫情对航空业的影响之快之深达到惊人的地步。由于EasyJet 和Ryanair 停飞（称其将停飞所有飞机），British Airways砍去75%的航班。在航空业苦苦挣扎于飞行限制、需求萎缩之际，TUI暂停大部分运营。
工业警告称，成千上万个工作岗位可能消失。全球航空联盟呼吁各国政府进行干预，支撑起这个濒临崩溃的行业。
受到冲击的不再只是Flybe这样的小公司。British Airways也暗示，公司可能无法扛过长期的旅行禁令。3月5日，International Air Transport Association预测，对全球航空业今年营收的影响可能在1130亿美元左右，这个数字相当于去年营收的20%左右。
航空业所遭遇的困境当然体现于股价上。欧洲与美国航空公司的股价暴跌，而且速度快于大盘。British Airways的母公司IAG股价在过去三周里重挫70%而FTSE在此文发稿时下跌37%。
有望反弹？
我们都知道不要去接掉落的飞刀。航空股的反弹主要视乎疫情持续时间而定。
如果旅行禁令与低预定水平只持续一两个季度，大部分航空公司应可度过难关。
像Cathy Pacific 这样的航空公司业已呈现初期活力迹象。香港到达游客因疫情而遭到严重影响，其中80%的飞机因旅行禁令和需求萎缩而停飞。但明智、反应迅速的行动已经快速控制住疫情和致死率。航班正在试探性增加。依据疫情过去的经验，旅游和休闲旅行可能得到机票销售的刺激而迅速回暖，最快可能是这个夏天。
但随着企业削减开支，以电话会议取代商务旅行，商务旅行方面可能发生更为永久的变化。
是时候逢低买入？
现在远不到下结论称航空股筑底的时候，情况很可能继续恶化。IAG股价已经下跌70%，但该公司今天的前景并没有比年初恶化70%。我们不要忘了，IAG去年取得28.9亿英镑营业利润。IAG股价的下跌由情绪而非业绩驱动，将有一个逢低买入航空股的机会，但远不到那个时候。
Norwegian Air被视为面临特别高的风险，或许只能再扛几周。
美国航空公司Delta被认为实力强劲，盈利能力强。