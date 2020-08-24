欧元/美元中线继续看涨，短线或已启动回调

欧元/美元中线继续看涨，短线或已启动回调

2020/8/24 10:03:00
尽管得益于美国负真实利率、政治与财政环境以及围绕着欧盟复苏基金的乐观情绪继续利多欧元/美元的中线反弹前景，但上周发生了微妙的转变，警示欧元/美元的反弹在短期内似将势竭。
欧洲实施了佩戴口罩与保持社交距离的规定，但法国、西班牙和德国在内的欧洲大国的新冠病例数增加则引发这样的担心，即欧洲濒临第二轮疫情爆发。
那样的话欧洲可能采取新的限制措施，进而威胁经济复苏，并且或已体现在上周五令人失望的欧元区8月综合PMI上：报在51.6，预估值55.0。服务业指数报在50.4，预估值为54.5，明显拖累综合读数。
这与美国的情况截然相反，后者，特别是遭遇疫情重创的阳光带区域的新冠病例数在最近几周已经下降，并且或已部分作用于上周五令人惊艳的美国PMI数据。美国综合PMI自50.3上升至54.7，并且制造业与服务业都表现强劲。
结果就是欧元/美元上周9周中首度收低。从技术面看，1.2000/50心理兼技术阻力大关之下的受阻/颓势暗示或已启动回撤。
下档方面，第一支撑位在1.1710/1.1690区域，然后是趋势线支撑1.1650/30、3月高点1.1495。我们的交易计划是在向这些支撑位下修后寻找合适的技术面结构重新买入欧元/美元，等待重拾上涨趋势。
请勿忘，如果在1.2000/50上方持续走高，可能暗示欧元/美元已经启动新一轮涨势，目标2月高点1.2555。

Time out for the EURUSD

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年8月24日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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