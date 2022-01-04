美元新年开门红，欧元/美元暴力下破逾 100点子 - 嘉盛集团官网

正如我的同事Matt Weller早前所述，美元在新年第一个交易日实现开门红。美元指数假下破2020年3月高点到2021年1月低点的50%回档位附近，后从略高于50天均线所在的95.57，即95.65处暴涨至96.32高点，回到了对称三角形内。随着美元大举上攻，欧元/美元也大举下破且形成看跌吞噬K线，跌幅超过100点子。

来源: Tradingview, Stone X

因为欧元在美元指数中的权重高达58%，美元指数可靠上涨的走势对欧元形成负面作用也在情理之中。但欧元/美元下跌的原因不仅限于技术面，还有基本面。在美联储将债券购买计划的退出时间提前3个月至3月份的同时，欧洲央行正在延展其债券购买计划。欧洲央行将结束其PEPP计划，但仍将重新构建其APP计划并透过该计划继续购买债券，直到央行委员会认为具备退出条件。也就是说，现在美联储立场强硬而欧洲央行立场温和。

欧元/美元4小时图于2021年11月24日在1.1182附近形成低点后反弹至2021年11月9日高点到2021年11月24日低点行情的50%回档位，即1.1383附近，此后在不断形成上抬的低点和高点期间构筑对称三角形。欧元/美元上周五突破且测试前阻力位，即11月24日高点。但美元的强劲走高使得这次突破变成假突破，带动欧元/美元回到三角形内并考验12月29日以来低点1.1274附近。现在阻力位于周一高点1.1386附近与前述行情的50%回档位1.1395。同期行情的61.8%回档位在1.1446。再往上的阻力有长期下降通道的上轨趋势线所在的1.1465附近。如果欧元/美元下破1.1274，则下一步很可能下看三角形的下轨趋势线，即1.1260。如果突破1.1260，欧元/美元或许一鼓作气跌至2021年11月24日低点1.1182，然后下看通道的下轨趋势线1.1140附近。

来源: Tradingview, Stone X

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