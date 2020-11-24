考虑到新冠病毒大流行前景不明，英国开支审查将只涵盖2021-22年，而不是通常的4年。新冠危机中，英国财政大臣苏纳克自3月以来发表了至少5项小型声明，而即将发布的开支审查最为至关重要。

近期的开支审查市场影响不大。对英镑来说，审查中最重要部分或为英国预算责任办公室(OBR)的增长预测。

预测经济前景

在将苏纳克周三声明纳入考量后，OBR将给出经济前景展望。新冠危机开始时，OBR预测今年英国经济将收缩13%。届时这个预测值有可能上修。不过，鉴于英国现在重回第二轮封锁，GDP增速-11%两位数萎缩的可能性仍然存在。

任何对长期前景发出的警告都应密切关注。OBR很可能估算出新冠大流行遗留影响的规模。今年夏天他们的预测为，至2025年，英国经济规模仍将萎缩3%。





财政大臣预计不会宣布任何新的减税或公共财政目标,而是强调公共财政窟窿的规模，这个窟窿需要由经济表现改善,削减支出或增税措施，或者三者的结合于未来某个时间进行填补。而单单这个规模可能就会让英镑交易员感到不安。

公共部门薪酬。预计周三的重点将主要是节支，而不是支出。有传言称，公共部门薪酬可能会受到影响，除了NHS一线员工之外，所有人的薪酬都将被冻结。这个政策可能于市场遇冷。

英国北部和南部的发展平衡可能重新提上议程，基础设施支出是关键。重点关注股票：Carillion, Kier, Morgan Sindall

增加165亿英镑国防开支的消息已经宣布，国防股随之反弹，所以我们预计开支审查公布前后，相关股波动不大。这些股票包括BAE Systems, Rolls Royce 以及Meggitt。

脱欧相关支出，几周后就将结束过渡时期，脱欧相关支出决定将成为首要议题。英国政府已在英国脱欧准备上花费了80亿英镑，目前还没有达成任何贸易协议，增支可能无法避免。

我们不要忘了，英央行行长安德鲁·贝利本周表示，长期来看，无贸易协议脱欧给英国经济带来的损害可能与新冠疫情一样严重。

英镑/美元图表

英镑/美元于1.3350附近上涨约0.2%，突破1.3310阻力位。货币对交投稳稳守住4小时图50、100和200均线上方，表明后市或有进一步上行空间。即时阻力可见于1.3480(9月初高点),然后是水平支撑1.32。