开支审查报告预览

考虑到新冠病毒大流行前景不明，英国开支审查将只涵盖2021-22年，而不是通常的4年。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/11/24 20:37:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

考虑到新冠病毒大流行前景不明，英国开支审查将只涵盖2021-22年，而不是通常的4年。新冠危机中，英国财政大臣苏纳克自3月以来发表了至少5项小型声明，而即将发布的开支审查最为至关重要。

近期的开支审查市场影响不大。对英镑来说，审查中最重要部分或为英国预算责任办公室(OBR)的增长预测。

预测经济前景

在将苏纳克周三声明纳入考量后，OBR将给出经济前景展望。新冠危机开始时，OBR预测今年英国经济将收缩13%。届时这个预测值有可能上修。不过，鉴于英国现在重回第二轮封锁，GDP增速-11%两位数萎缩的可能性仍然存在。

任何对长期前景发出的警告都应密切关注。OBR很可能估算出新冠大流行遗留影响的规模。今年夏天他们的预测为，至2025年，英国经济规模仍将萎缩3%。

财政大臣预计不会宣布任何新的减税或公共财政目标,而是强调公共财政窟窿的规模，这个窟窿需要由经济表现改善,削减支出或增税措施，或者三者的结合于未来某个时间进行填补。而单单这个规模可能就会让英镑交易员感到不安。

公共部门薪酬。预计周三的重点将主要是节支，而不是支出。有传言称，公共部门薪酬可能会受到影响，除了NHS一线员工之外，所有人的薪酬都将被冻结。这个政策可能于市场遇冷。

英国北部和南部的发展平衡可能重新提上议程，基础设施支出是关键。重点关注股票：Carillion, Kier, Morgan Sindall

增加165亿英镑国防开支的消息已经宣布，国防股随之反弹，所以我们预计开支审查公布前后，相关股波动不大。这些股票包括BAE Systems, Rolls Royce 以及Meggitt。

脱欧相关支出，几周后就将结束过渡时期，脱欧相关支出决定将成为首要议题。英国政府已在英国脱欧准备上花费了80亿英镑，目前还没有达成任何贸易协议，增支可能无法避免。

我们不要忘了，英央行行长安德鲁·贝利本周表示，长期来看，无贸易协议脱欧给英国经济带来的损害可能与新冠疫情一样严重。

英镑/美元图表

英镑/美元于1.3350附近上涨约0.2%，突破1.3310阻力位。货币对交投稳稳守住4小时图50、100和200均线上方，表明后市或有进一步上行空间。即时阻力可见于1.3480(9月初高点),然后是水平支撑1.32。


相关主题： 富时 100 指数 英镑

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

股指聚焦：FTSE优势完好，关注市场情绪的变化- 嘉盛官网
Matt Weller CFA, CMT
三月 1, 2022 05:23 上午
    股指聚焦：FTSE 100收于近两年最高点- 嘉盛集团官网
    Matt Weller CFA, CMT
    一月 19, 2022 02:45 上午
      油价和FTSE走高
      Fiona Cincotta
      五月 10, 2021 02:23 上午
        重点关注两种交易：英镑/美元和富时指数
        Fiona Cincotta
        五月 6, 2021 02:46 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。