经济数据黯淡无光，英镑加速下滑 - 嘉盛官网

上周黯淡的经济数据导致英镑加速下挫。

2022/4/27 17:32:00

英镑/美元自20216月在1.4250创下高点以来就不断下跌，在英国央行上次会议之后延续跌势。当时英国央行就通胀，特别是俄乌战争引发的通胀可能挤压家庭收入提出警告。英国未来加息的节奏可能取决于通胀中线前景。英国3月通胀率自2月的6.2%上升至7%。但英镑/美元开始急剧下滑始于上周数据显示，消费者信心与零售销售双双远弱于预期。家庭收入减少、经济数据弱于预期和强势美元足以联袂推动英镑/美元下破1.3000的心理整数关口，且令其再无挣扎之力。英镑/美元目前交投于20207月以来最低点，但没有像美元指数和欧元/美元那样逼近20203月价位。英镑/美元在20203月疫情最严重时期触及1.1445低点。周图上水平支撑位在比较遥远的1.22521.2075，如果失守，价格可能跌至20203月低点。请注意，周图上RSI超卖，表明价格有回升的可能性。

来源: Tradingview, Stone X

 

英镑/美元日图过去4个时段自1.3090下跌，今天失守1.2600，创下低点。请注意，日图RSI同样超卖。如果价格确实回升，第一阻力位于近期水平支撑位（现阻力位）1.2667，如果攻克，可以涨到413日低点1.2971

来源: Tradingview, Stone X

 

最近走出行情的英镑货币对不仅有英镑/美元，还有欧元/英镑。后者自20214月以来一直交投于下降通道内，但418日以来不断走高，今天还形成了看涨吞噬K线。欧元/英镑还站上200天均线0.8445，使其转化为第一支撑位。下个支撑在今天低点0.8393，然后下看50天均线0.8352。如果价格继续上涨，先后上看通道上轨下降趋势线0.8490附近、331日高点0.8512

来源: Tradingview, Stone X

 

对通胀损害家庭收入的担忧帮助英镑/美元自3月中旬以来走出下跌趋势，但直到上周揭晓的经济数据黯淡无光才令该货币对加速下挫。英国央行下周将召开会议，请关注交易者在那之前是否获利回吐。如果是，或助力英镑上涨。

 

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