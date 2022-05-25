高潮迭起的一周之后，市场焦点转向欧洲央行加息前景- 嘉盛官网

上周消息面层出不穷，各种互相矛盾的数据和消息引导风险情绪起起伏伏，导致美元潮涨潮落。市况一言以蔽之：冰火两重天。周一市场横盘整理，周二冒险情绪抬头，周三美元多头左右局势，周四和周五冒险情绪减弱。上周（暂时）左右市场方向的消息包括：

❖ 欧洲央行官员Klaas Knot声称央行需要更加积极。欧元随后于周二回到1.05上方。在脆弱的市场环境中，政策决策官员的讲话一般而言确实可以左右短线方向。

❖ 英国失业率跌至数十年最低点，引起英国央行在6月加息的猜想。英镑/美元随后斩获17个月最大反弹幅度1.2%，但生活成本危机也是真实存在的威胁，能否在英国央行立场利好的情况下维持向上动能，仍有待观察。

❖ 鲍威尔在周二纽约尾盘时表示，美联储将加息，直至有“清晰又确切”的证据表明通胀在回落；这番言论出人意料得强硬，市场猝不及防，美元从本来下跌的势头调整为横盘。

本周我们将密切关注中国疫情。如果北京市的新冠病例数增加，可能令任何利好冒险情绪的消息黯然失色。而达沃斯会议因为染上政治色彩，随时可能出奇不意地搅乱市场。欧洲央行行长拉加德的评论助燃冒险动能。她表示，欧洲央行可能在7月开始加息，9月终了时退出负利率。也就是说，市场能够开始计入这些加息前景。另外，目前宏观环境脆弱，美国本周将要揭晓的一些重要数据也有潜力左右方向。

本周需要重点关注的数据：

❖ 美国 – 失业金申请人数、GDP、密歇根大学消费者信心指数、耐用品订单、抵押贷款申请、制造业PMI、批发库存、5月FOMC会议记录、美联储官员Bostic 和 George讲话

❖ 英国- 制造业PMI、Nationwide 房价指数、英国央行行长讲话

❖ 欧元区 – 德国制造业PMI、欧洲央行行长拉加德、官员Villeroy、Holzmann 和 Nagel 讲话