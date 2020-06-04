FTSE没有走出明确的趋势性行情

虽然昨天美国股市收高并且隔夜亚洲股市反弹，FTSE还是无法走出清晰的方向性走势。
在今天晚些时候欧洲央行决议出炉之前，欧洲投资者进入观望模式。市场预测欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）今天将同意扩大定于10月到期的、该行金额为7500亿欧元的紧急计划的规模。深入观察当前启用的金融注资计划后我们发现，很大部分资金进入了意大利债券市场，而较少部分资金流入西班牙与德国债券。
航空、旅游与不动产股小幅上扬
整个欧洲经济活动渐次重启，加上国际航班数量增加，令航空股上涨。多家不动产、零售与旅游公司的股票同样走高。
但水力公司Pennon Group股价下跌则拖累了这种反弹。该公司公布全年财报后，股价承压下挫。投资者在财报发布之前大举买进该公司股票，今天早上获利了结并导致股价下跌。该公司的财报显示，公司的流动性情况良好，并且有望兑现今年的分红计划。
布伦特油价止步于40下方
布伦特原油价格本周大部分时候走高，目前暂缓涨势，为第二次上攻40做蓄力。本周早些时候，投资者猜测OPEC与俄罗斯在下周的OPEC会议上将同意延长减产，甚至可能加大减产力度。这种情绪之下投资者迅速大举买进布伦特原油。现在的价格走势显示，油价难以站上40，至少在交通运输与航空业复苏缓慢的情况下是如此。
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