暴风雨前的平静

周二，在各国强劲的制造业数据发布后，投资者保持了乐观情绪，华尔街和亚洲股市收盘积极表现影响欧洲股市。随着注意力转向美国大选，原油下跌，黄金价格企稳。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/11/3 14:32:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

周二，在各国强劲的制造业数据发布后，投资者保持了乐观情绪，华尔街和亚洲股市收盘积极表现影响欧洲股市。随着注意力转向美国大选，原油下跌，黄金价格企稳。

10月美国制造业活动的扩张超出预期，新订单录得17年来最大增幅。中国工厂活动创下10年来最快增速，欧洲制造业也显露回暖势头。

聚焦美国大选

今天英国和欧元区经济日程相对平静，随着人们把注意力锁定美国大选，大西洋彼岸的事件预计将驱动市场情绪。投资者严阵以待，准备迎接今天晚间大量可影响市场走势的头条新闻，预计届时将引发大幅波动行情。

一段时间以来，拜登在全国民调中都以7个百分点的优势遥遥领先，不过两党候选人在部分关键摇摆州的竞争要更为激烈，而这些州将对选举结果起决定性作用。

如果拜登成功胜选，要让市场真的为刺激计划心神荡漾，需要一波民主党赢得参议院控制权在内的蓝潮出现。若共和党控制参议院，则暗示未来还将面临更多僵局，市场将需要大幅减淡刺激计划预期。

过去几周，在各方试图打破僵局的努力均以失败告终之际，美国进一步财政刺激话题一直都在影响市场走势。市场很可能更为关注大规模财政刺激政策前景。

油价重拾抛售

油价在本周初经历了一轮剧烈波动后，周二开始走低。周一早些时候，油价探入5个月来最低水平，但随着市场情绪改善，油价回升，俄罗斯方面的动态也进一步提振原油。该主要产油国表示，它对维持减产而非退出减产的想法持开放态度。

今天，由于围绕新冠病例激增、进一步封锁限制、美国政治动荡及利比亚产量上升的忧虑盖过了主要产油国可能不会按原计划增产的乐观情绪，空头正在夺回控制权。

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